Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас оценил спин-офф "Изгой-один"
Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас редко комментирует новые проекты после того как права на франшизу продали компании Disney. Однако о спин-оффе "Изгой-один" он отозвался положительно. Об этом изданию Deadline сообщил постановщик проекта Тони Гилрой.
По словам постановщика, режиссёр позвонил ему, как только посмотрел спин-офф. Они разговаривали 45 минут только о фильме.
"Ему действительно очень понравился фильм. У него было много тем для обсуждения… Это было похоже на звонок от президента", — рассказал Гилрой.