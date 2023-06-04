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Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас оценил спин-офф "Изгой-один"

Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас редко комментирует новые проекты после того как права на франшизу продали компании Disney. Однако о спин-оффе "Изгой-один" он отозвался положительно. Об этом изданию Deadline сообщил постановщик проекта Тони Гилрой.

По словам постановщика, режиссёр позвонил ему, как только посмотрел спин-офф. Они разговаривали 45 минут только о фильме.

"Ему действительно очень понравился фильм. У него было много тем для обсуждения… Это было похоже на звонок от президента", — рассказал Гилрой.

Звездный Лорд из "Стражей Галактики" — поклонник франшизы "Звёздные войны"

Ранее блогер показал "Звездные войны" в стиле Уэса Андерсена.

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