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5 фильмов с Марком Уолбергом, которые стоит посмотреть

5 июня голливудский актер Марк Уолберг празднует 52-летие.

5 фильмов с Марком Уолбергом, которые стоит посмотреть
© Кадр из фильма "Ограбление по-итальянски"

За более чем 30 лет в кинематографе Уолберг успел заработать любовь зрителей и уважение кинокритиков. Кроме того, артист дважды был номинирован на престижные награды "Золотой глобус" и "Оскар".

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Карьера Уолберга впечатляет еще и потому, что юность артиста была, мягко говоря, непростой. В 14 лет его выгнали из школы, после чего подростку пришлось зарабатывать мелким воровством и продажей запрещенных веществ. Через несколько лет Уолберг оказался в тюрьме. Однако, выйдя на свободу, Марк смог не просто встать на путь исправления, но и построить впечатляющую карьеру в кино.

Подробнее о лучших работах артиста – в материале "Рамблера".

"Ограбление по-итальянски", 2003

Перед тем, как уйти на покой, хитроумный мошенник Джон Бриджер решает провернуть последнее идеальное ограбление. Герой планирует украсть золотые слитки вместе со своей бандой, и ему удается это. Но вскоре после преступления банда сталкивается с предательством.

"Преодоление", 2006

Кадр из фильма "Преодоление"

Биографическая драма повествует историю 30-летнего бармена Винса Папале. Переживая не лучшие времена после ухода жены, герой решает осуществить то, о чем мечтал долгие годы. Он принимает участие в конкурсе, устроенном тренером профессиональной команды по американскому футболу. Победитель конкурса может занять место одного из игроков, и удача улыбается Папале.

"Стрелок", 2007

Кадр из фильма "Стрелок"

Боб Ли – профессиональный снайпер, который внезапно оказывается втянут в заговор с целью убийства президента. Ли понимает, что его хотят подставить и "сдать" государству, и теперь его главная цель во что бы то ни стало найти настоящего убийцу.

"Боец", 2010

Кадр из фильма "Боец"

Долгое время жизнь не была благосклонна к боксеру Микки Уорду. Однако после череды неудач спортсмен все же решает вернуться на ринг. На этот раз его тренером становится сводный брат Дикки Эклунд. С его помощью и поддержкой других близких людей Уорд планомерно идет к званию чемпиона.

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"Семья по-быстрому", 2018

Кадр из фильма "Семья по-быстрому"

Неожиданно для себя и для своих родственников бездетная пара решает усыновить сразу троих детей: подростка Лиззи, а также ее младших брата и сестру Хуана и Литу. Герои предвидят проблемы, с которыми им придется столкнуться, но еще не догадываются об их масштабе.

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