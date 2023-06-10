5 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях

К фильмам ужасов можно относиться по-разному. Кто-то избегает их, опасаясь ночных кошмаров. А кто-то способен посмотреть за раз несколько картин в одиночестве и не испугаться.

© Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

Так или иначе хорроры, в основу которых легли реальные события, способны вселить ужас даже в скептиков. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

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"Изгоняющий дьявола", 1973

Популярная актриса воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Внезапно девочка начинает вести себя неадекватно. Женщина приглашает врачей, но они не могут поставить диагноз. Тогда к семье приходит священник, который вскоре выносит вердикт –девочка одержима дьяволом.

"Изгоняющий дьявола" – классика хорроров, которая в свое время даже удостоилась четырех "Золотых глобусов" в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

"Ужас Амитвилля", 2005

Кадр из фильма "Ужас Амитвилля"

Действие картины разворачивается в 1974 году. Рональд Де Фо сообщает полиции о том, что убил свою семью после того, как некие голоса приказали ему сделать это. Спустя год в дом, где произошла трагедия, переезжает молодая пара с детьми. Вот только герои еще не представляют, с чем им придется столкнуться в новом доме.

"Шкатулка проклятия", 2012

На гаражной распродаже девочка покупает старую шкатулку. Поначалу родители не придают шкатулке значения, но вскоре замечают, что их ребенок одержим приобретением. С каждым днем девочка ведет себя все более странно, и родители начинают бить тревогу.

"Заклятие", 2013

В центре сюжета – Эд и Лоррейн Уоррены – детективы, которые расследуют паранормальные происшествия. Как-то раз к ним за помощью обращается семья, которая страдает от злого духа. Уоррены приходят на помощь, еще не догадываясь, что им придется столкнуться с самой страшной силой в своей практике.

"Проклятие Аннабель", 2014