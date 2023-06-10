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5 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях

К фильмам ужасов можно относиться по-разному. Кто-то избегает их, опасаясь ночных кошмаров. А кто-то способен посмотреть за раз несколько картин в одиночестве и не испугаться.

5 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях
© Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

Так или иначе хорроры, в основу которых легли реальные события, способны вселить ужас даже в скептиков. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

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"Изгоняющий дьявола", 1973

Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

Популярная актриса воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Внезапно девочка начинает вести себя неадекватно. Женщина приглашает врачей, но они не могут поставить диагноз. Тогда к семье приходит священник, который вскоре выносит вердикт –девочка одержима дьяволом.

"Изгоняющий дьявола" – классика хорроров, которая в свое время даже удостоилась четырех "Золотых глобусов" в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

"Ужас Амитвилля", 2005

Кадр из фильма "Ужас Амитвилля"

Действие картины разворачивается в 1974 году. Рональд Де Фо сообщает полиции о том, что убил свою семью после того, как некие голоса приказали ему сделать это. Спустя год в дом, где произошла трагедия, переезжает молодая пара с детьми. Вот только герои еще не представляют, с чем им придется столкнуться в новом доме.

"Шкатулка проклятия", 2012

Кадр из фильма "Шкатулка проклятия"

На гаражной распродаже девочка покупает старую шкатулку. Поначалу родители не придают шкатулке значения, но вскоре замечают, что их ребенок одержим приобретением. С каждым днем девочка ведет себя все более странно, и родители начинают бить тревогу.

"Заклятие", 2013

Кадр из фильма "Заклятие"

В центре сюжета – Эд и Лоррейн Уоррены – детективы, которые расследуют паранормальные происшествия. Как-то раз к ним за помощью обращается семья, которая страдает от злого духа. Уоррены приходят на помощь, еще не догадываясь, что им придется столкнуться с самой страшной силой в своей практике.

В каком фильме ужасов актрисе пришлось купаться с настоящими скелетами

"Проклятие Аннабель", 2014

Кадр из фильма "Проклятие Аннабель"

Джон решает подарить супруге необычный подарок – редкую винтажную куклу в белом свадебном платье. Сюрприз по-настоящему радует жену Джона, но лишь до поры. Однажды ночью к героям вторгаются члены сатанинского культа.

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