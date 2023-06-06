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5 лучших фильмов с Владимиром Сычевым

Сегодня празднует свое 52-летие российский актер кино и телевидения Владимир Сычев, известный многим россиянам ролями в сериалах "Физрук" и "Десантура". Однако это далеко не единственные проекты, участием в которых может похвастаться актер.

5 лучших фильмов с Владимиром Сычевым
© globallookpress.com

Подборка лучших фильмов с Владимиром Сычевым – в материале "Рамблер".

Видео дня

"Зловредное воскресенье" (1985)

В школе появляется новый ученик по имени Гена, который сразу же поражает учителя и одноклассников своими познаниями в истории. Однако, как впоследствии оказывается, по остальным дисциплинам мальчик значительно отстает. Но всех удивляет вовсе не это, а необычный талант Гены: он любит фантазировать и выдумывать небылицы, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"Лапта" (1988)

Короткометражный фильм, главный герой которого решает обучить детей некогда популярной игре под названием лапта. Вскоре к мужчине и его затее присоединяются его товарищи, которые также питают самые теплые воспоминания о своем детстве и развлечениях былых лет. Друзья заняты делом и параллельно ностальгируют.

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"ДМБ" (2000)

Призывной пункт становится местов встречи троих совершенно не похожих друг на друга молодых парней. Первый – студент, которого отчислили из института за проступок. Второй – рабочий с завода, который стал зачинщиком пожара на его территории. Третий проиграл в казино приличную сумму денег, причем не своих. Вскоре их всех объединят общие приключения.

"Бумер" (2003)

В центре сюжета – четыре молодых парня и лучших друга по совместительству, а также их верный спутник черный BMW. Главные герои попадают в неприятное положение, и оказываются вне закона. Над ними повисла угроза: мужчины вынуждены скрываться и разбираться с ситуациями, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми.

"Добро пожаловать в семью" (2021)

Главный герой Леонид Иванович – Крестный отец, у которого есть горячо обожаемая дочь Мира. Однажды в девушку влюбляется парень по имени Саша, ничего не подозревающий о ее семье и правилах, которых придерживается глава семейства. Несмотря ни на что юноша задается целью выстроить с Мирой серьезные отношения.

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