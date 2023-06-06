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3 комедии, в которых все пошло не по плану

Если хочется не просто посмеяться, но и понаблюдать за интересным развитием сюжета, с задачей отлично справятся комедии, в которых все идет не так, как планировалось.

3 комедии, в которых все пошло не по плану
© Кадр из фильма "Смерть на похоронах"

Подборка подобных кинокартин, которые поднимут вам настроение, – в материале "Рамблера".

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"Смерть на похоронах" (2007)

Кадр из фильма "Смерть на похоронах"

Классическая чопорная семья англичан воссоединяется на похоронах, чтобы оплакать умершего родственника. В какой-то момент, посреди разговоров и сожалений о смерти обладателя идеальной, как казалось, репутации, собравшиеся члены семейства узнают о проделках покойного при жизни. Посвятивший присутствующих в пикантные детали жизни мужчины шантажист, в свою очередь, не планирует удерживать их при себе. За свое молчание он требует у аристократов выплату в размере кругленькой суммы. Таким образом, сбор семьи по случаю смерти оборачивается самым настоящим фарсом.

"Укради мою жену" (2013)

Кадр из фильма "Укради мою жену"

События разворачиваются в 1978-ом году. Двое мужчин с криминальным прошлым Орделл и Луис отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение одного и то же преступление – угона. В процессе отбытия срока герои становятся закадычными друзьями, а потом и вовсе сообщниками: после освобождения им предстоит общее серьезное дело, которое должно их озолотить. Так, преступники планируют похитить жену одного известного человека и потребовать за сохранении ее жизни и возвращение домой выкуп. Совсем скоро выясняется, что супруг на самом деле не имеет ни гроша, а судьба возлюбленной его и вовсе не беспокоит.

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"Ночные игры" (2018)

Кадр из фильма "Ночные игры"

Супруги Энни и Макс периодически разбавляют серые будни участием в ролевых детективных играх, которые всегда проводятся ночью. И вот, в очередной развлекательной постановке, главного героя похищают загадочные спецагенты: всем участникам поручено разыскать мужчину до полуночи. И не за просто так: победители станут обладателями роскошного спортивного автомобиля. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд: происходящее вовсе не игра, а оружие одного из нападавших "актеров" заряжено самыми настоящими патронами.

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