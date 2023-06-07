Вуди Аллен показал трейлер своего нового фильма «Счастливый случай»

Пока подробности сюжета ленты не раскрываются, но мы точно знаем, что нас ждёт очередная яркая и увлекательная история. Это точно будет романтический триллер, где в центре внимания история двух молодых людей, чья связь приводит к супружеской неверности и страшному преступлению. Сам гений французского кино описал свою работу следующим образом: «Coup de Chance — это история о романтике, страсти и насилии в современном Париже. Снятая в городе и немного в сельской местности, она развивается вокруг романа двух молодых людей, которые на самом деле старые друзья. В ней играют очень одарённые французские актёры и актрисы, все снято на французском языке и выглядит очень красиво».