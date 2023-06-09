Лучшие фильмы о дружбе

Романтические фильмы сейчас снимают на любой вкус. Дружба в них есть, но чаще всего она отходит на второй план. А ведь друзьям, которые всегда готовы поддержать и не оставят в беде, даже посвящен свой праздник — он отмечается 9 июня.

© Кадр из фильма «1+1»

«Рамблер» делится подборкой из трех фильмов о совершенно разной дружбе.

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«1+1» (2011)

Французская комедийная драма повествует о бывшем правонарушителе из гетто по имени Дрисс, которого к себе в качестве помощника нанимает богатый парализованный аристократ Филипп. Кажется, словно Дрисс, недавно вышедший из тюрьмы, меньше всего подходит на такую ответственную роль. Однако именно ему удается растормошить Филиппа и добавить в жизнь богача немного ярких красок. Эти мужчины живут в разных мирах, однако в итоге между ними завязывается крепкая дружба.

В главных ролях снялись Франсуа Клюзе и Омар Си, который одержал победу в кинопремии «Сезар» за эту роль. Примечательно то, что фильм основан на реальных событиях.

«Другая женщина» (2014)

Этот фильм начинается как довольно типичная романтическая комедия. Карли — успешный юрист, которая встречает не менее успешного мужчину по имени Марк. После двухмесячных отношений девушка точно уверена, что ей наконец удалось найти идеального парня. Однако это впечатление омрачается, когда Карли узнает, что Марк на самом деле женат. Между Карли и женой Марка Кейт завязывается дружба. На одной из совместных посиделок обманутые женщины решают пошпионить за Дон Жуаном и узнают, что у него есть третья любовница — молодая Эмбер из Майами. Теперь уже три героини объединяются, чтобы отомстить изменщику.

«Другая женщина» — классический фильм о женской дружбе, который стал успешен во многом благодаря исполнительницам главных ролей. Из Кэмерон Диаз, Лесли Манн и Кейт Аптон вышла отличная команда мстительниц.

«Хатико: Самый верный друг» (2009)

Настоящая дружба бывает не только между людьми, но и между хозяевами и их питомцами. Фильм «Хатико: Самый верный друг» рассказывает историю Хатико — пса породы акита-ину, которого еще щенком находит профессор университета Паркер Уилсон. К сожалению, на одной из своих лекций Паркер умирает от сердечного приступа. Но даже после смерти хозяина верный пес продолжает приходить на вокзальную станцию, откуда Паркер ездил на работу.