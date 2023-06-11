Какие мультфильмы Pixar стоит посмотреть

Фантастические мультфильмы Pixar смогли покорить сердца детей и взрослых по всему миру. Их сюжеты оригинальны, а неидеальным персонажам хочется сопереживать. 16 июня состоится премьера нового мультфильма студии — «Элементарно».

© Кадр из мультфильма «Душа»

В преддверии премьеры «Рамблер» рассказывает, какие еще анимационные картины Pixar заслуживают внимания.

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«Тайна Коко» (2017)

Подросток Мигель живет в маленькой мексиканской деревушке. Дома ему пророчат карьеру сапожника, однако Мигель мечтает стать музыкантом. Но его желание — это тайна, ведь в семье мальчика музыка считается проклятием. Чтобы осуществить свою мечту, Мигель отправляется в Страну Мертвых, где должен встретиться с великим музыкантом Эрнестом де ла Крусом. Во время этого путешествия главный герой заводит неожиданные знакомства и открывает страшные тайны о своих близких. А еще — много поет и играет на гитаре.

Мультфильм «Тайна Коко» демонстрирует, насколько важны семья, отношения с близкими людьми и стремление к своей мечте. Не зря он получил две премии «Оскар».

«Душа» (2020)

У школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер есть давняя мечта — выступать на сцене в составе джазового ансамбля. В один из дней своей привычной скучной жизни с Джо случается чудо: он успешно проходит прослушивание у знаменитой саксофонистки. Радость переполняла героя ровно до того момента, пока он случайно не упал в открытый люк. После смерти Джо должен попасть в место под названием Великое После, но он сбегает и случайно оказывается в Великом До — там новенькие души лишь обретают себя. Главный герой знакомится со своенравной душой 22, которая уже долгое время не хочет отправляться на Землю.

«Душа» — это история о смысле жизни и связях, которые мы налаживаем друг с другом. В этом мультфильме даже можно найти множество отсылок на самые разные классические произведения, например «Синюю птицу» Метерлинка или «Божественную комедию» Данте Алигьери.

«Я краснею» (2022)

Кадр из мультфильма «Я краснею»

Мэй — тринадцатилетняя школьница, которая учится на отлично, вместе с подругами фанатеет по известному бойз-бенду, а еще пытается во всем угодить своей требовательной матери. Семья героини живет при храме и поклоняется предкам. Однажды Мэй просыпается и вместо собственного отражения видит большую красную панду. Оказывается, все девушки из их семьи превращаются в это животное, когда испытывают сильные эмоции. Пытаясь избавиться от звериного облика, Мэй находит множество приключений и обретает себя настоящую.