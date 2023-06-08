Актер Арнольд Шварценеггер рассказал, как появилась фраза "I'll be back" в "Терминаторе"
Планировалось, что в первой части фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер скажет "I'll come back". Однако актер изменил фразу и произнес ее в собственном варианте. Об этом он рассказал в документальном сериале "Арнольд".
Получившуюся фразу актер хотел сделать более роботизированной и предлагал режиссеру остановиться на варианте «I will be back». Кэмерон не одобрил эту идею, и в фильме осталась культовая реплика.
По словам Шварценеггера, его предложение стало причиной жаркого спора с режиссером. Тот заявил, что актер не должен учить его писать, если не умеет писать сам. Арнольд Шварценеггер согласен, что итоговая версия звучит лучше.
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