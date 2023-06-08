Шварценеггер рассказал, как появилась фраза "I'll be back"

Планировалось, что в первой части фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер скажет "I'll come back". Однако актер изменил фразу и произнес ее в собственном варианте. Об этом он рассказал в документальном сериале "Арнольд".

© Кадр из фильма "Терминатор"

Получившуюся фразу актер хотел сделать более роботизированной и предлагал режиссеру остановиться на варианте «I will be back». Кэмерон не одобрил эту идею, и в фильме осталась культовая реплика.