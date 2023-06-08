Как детские травмы героя «В погоне за счастьем» мешают его успеху

Фильм «В погоне за счастьем», вышедший на экраны в 2006 году в свое время был очень популярным и оказал сильное влияние на зрителей. Пожалуй, впервые был показан трудный путь главного героя с его тяжелыми переживаниями, мыслями о себе как неудачнике, ежедневных поражениях, которые в реальности должны были в итоге привести к депрессии, а согласно голливудским канонам — к счастливому концу. Герой фильма как награду за тяжелые испытания получает ответственность за свою жизнь и свободу.

© Кадр из фильма «В погоне за счастьем»

О том, что мешает главному герою стать успешным, мы поговорили с психологом Эльвирой Гарайшиной.

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Главный герой Крис Гарднер хорошо учился в школе. Своего отца впервые увидел в 28 лет. И дал обещание, что своего сына никогда не бросит. Он женился по любви. Вместе с супругой они вложились в покупку дорогого медицинского оборудования, которое давало более четкие снимки. Надеялся, что медики встанут в очередь. Но Крису пришлось самому бегать за специалистами, уговаривать на встречи, чтобы доказать эффективность сканера. Продаж почти не было, зато росло количество штрафов за парковку в неправильном месте, где Крис вынужден был оставлять машину, чтобы прийти вовремя на встречу.

У Криса есть все шансы стать счастливым и успешным. Он талантлив, приятен в общении, любит семью, но как будто что-то его не пускает в жизнь мечты. Будто неудачи поджидают его на каждом шагу. Только Крис готов выдохнуть после выгодной продажи, как его счет блокируется из-за неуплаты налогов. Только Крис понимает, что самое главное у него есть семья, как жена уходит.

Велик соблазн, глядя на Криса, предположить, что парню просто не везет. Не судьба. Но давайте посмотрим с точки зрения психологии — в чем настоящая причина его неудач.

Мы знаем, что Крис жил без отца. Возможно, он рос с отчимом. Или мама старалась изо всех сил, чтобы дать сыну все самое лучшее. Но мы видим, как поведение Криса лишено последовательности, основательности. Он все время организует время так, что едва успевает на встречи. В его поведении нет отцовских структур. Мама верит в ребенка, смотрит влюбленными глазами. Ее слова: «Сынок, я в тебя верю». Отец подталкивает, направляет. Его слова «Сынок, давай. Только вперед! Ты можешь». У Криса внутри нет фигуры отца. Он знает про себя, что талантлив, где-то глубоко внутри понимает, что может дать семье больше и лучше. Но куда направить свой талант — для Криса большой вопрос. И любая творческая энергия, не имеющая границ, всегда разрушительна. Сколько мы знаем историй, когда талантливые артисты, художники, музыканты уходят в алкоголизм, когда их покидает продюсер, а вместе с ним и стратегия развития.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Крис неосознанно организует события так, чтобы постоянно чувствовать себя наказанным и неудачником.

Как он сам говорит в фильме: «В детстве, когда я получал отличные оценки, то думал о том, каким выдающимся человеком я стану... И которым так и не стал...»

В сложный момент отчаяния Крис встречает успешного мужчину и искренне задает вопрос: «Что нужно сделать, чтобы ездить на такой роскошной машине?» И получает такой же искренний ответ — стать успешным брокером.

И здесь Крис ощущает, неведомые ему эмоции: кто-то из мира сильных с ним поговорил на равных, показал путь. Стал тем отцом, который поддерживает и сопровождает. И дальше Крис встречает других мужчин, которые становятся для него отцами-защитниками-путеводителями.

Ключевая сцена — как в церкви Крис держит сына на руках и вместе поют песню отцу небесному. Так через встречи с бизнесменами он внутри «доращивает» фигуру отца, все четче начинает видеть свой профессиональный путь, все больше верит в себя, перестает ощущать неудачником. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик