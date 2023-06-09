5 лучших ролей Натали Портман

Карьера Натали Портман в большом кино началась с легендарного боевика Люка Бессона "Леон", в котором 13-летняя Портман исполнила одну из главных ролей.

После выхода "Леона" на большой экран критики как один принялись говорить о том, что Бессон открыл миру новую звезду. И они не прогадали: карьера Портман развивалась стремительно, и на сегодняшний день она является одной из самых знаменитых и успешных голливудских актрис.

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9 июня Натали Портман отмечает 42-летие. В честь дня рождения звезды мы решили вспомнить самые яркие роли в ее карьере. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Леон", 1994

Кадр из фильма "Леон"

Профессиональный киллер Леон хладнокровен, замкнут и сосредоточен исключительно на своем деле. Но однажды он знакомится с 12-летней соседкой Матильдой. После того, как с семьей девочки расправляются коррумпированные полицейские, герой решает приютить Матильду и научить ее противостоять обидчикам.

"Близость", 2004

В центре сюжета мелодрамы – несколько сложных героев, которые не могут разобраться в своих чувствах. Писатель Дэн влюбляется в стриптизершу Элис, но при этом его также привлекает фотограф Анна. Тем временем с Анной начинает встречаться Ларри, который уже состоит в отношениях с Элис. По ходу сюжета герои все глубже погружаются в пучину противоречивых чувств, не догадываясь о том, куда все это приведет.

"«V» значит Вендетта", 2006

Действие картины разворачивается в Англии будущего. После чудовищной эпидемии страна погрязла в хаосе, и во главе государства встал жестокий канцлер. Конец происходящему намерен положить борец за свободу, больше известный как V. Герой развязывает войну с беспощадным режимом, а его сообщницей становится молодая девушка, которую он вырвал из лап противника.

"Еще одна из рода Болейн", 2008

Картина повествует об Анне и Марии Болейн, которые одержимы идеей заслужить любовь короля Генриха VIII. Правитель, в свою очередь, ввязывается в интрижку с обеими девушками одновременно. Вот только лишь одной из них суждено взойти на трон.

"Черный лебедь", 2010

Именно главная роль в психологическом триллере Даррена Аронофски принесла Портман заслуженный "Оскар".