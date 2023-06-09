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Актер Вин Дизель рассказал, когда выйдет "Форсаж 11"

Актер Вин Дизель, который исполняет главную роль во франшизе "Форсаж", назвал точную дату выхода 11 части. Премьера планируется 4 апреля 2025 года, пишет "Чемпионат".

Сюжет "Форсажа 10" — новая история, которая происходит в семье Торетто. Доминик ушел на покой и хочет отдохнуть, но возвращается Данте с желанием отомстить.

Universal Pictures сообщила, что Дуэйн Джонсон снова сыграет Люка Хоббса во франшизе "Форсаж". Он появится в новом проекте по вселенной, официальное название которому еще не дали. По словам инсайдеров, лента станет "мостиком" между "Форсажем 10" и "Форсажем 11".

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Ранее Вин Дизель проговорился о 12 части франшизы.

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