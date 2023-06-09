Сюжет "Форсажа 10" — новая история, которая происходит в семье Торетто. Доминик ушел на покой и хочет отдохнуть, но возвращается Данте с желанием отомстить.

Universal Pictures сообщила, что Дуэйн Джонсон снова сыграет Люка Хоббса во франшизе "Форсаж". Он появится в новом проекте по вселенной, официальное название которому еще не дали. По словам инсайдеров, лента станет "мостиком" между "Форсажем 10" и "Форсажем 11".