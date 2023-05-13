Вин Дизель проговорился о «Форсаже 12»

Актер на премьере фильма «Форсаж 10» неоднозначно ответил на вопрос журналистов. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из фильма "Форсаж 9"

В беседе с представителями СМИ Дизель сказал, что финал франшизы будет состоять не из двух, как говорилось ранее, а из трех частей. По всей видимости, двенадцатая часть картины все же появится.

Правда, на вопрос о том, ждать ли зрителям двенадцатую часть знаменитой франшизы, Дизель не ответил, отметив, что иначе «его будут ждать неприятности».

При этом его коллега по фильму Мишель Родригес тоже весьма туманно высказалась о финале «Форсажа», отметив, что у любой хорошей истории должно быть три акта, косвенно подтвердив слова Дизеля.