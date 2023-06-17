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3 российские драмы о поисках себя и смысла жизни

Фильмы обладают уникальной способностью: они позволяют проникаться судьбами персонажей и переживать с ними самые разные эмоции.

3 российские драмы о поисках себя и смысла жизни
© Кадр из фильма "Здоровый человек"

Подборка фильмов для тех, кто хочет поразмышлять о смысле жизни, кардинальных переменах и их необходимости, – в подборке "Рамблера".

"Неадекватные люди" (2010)

Кадр из фильма "Неадекватные люди"

В центре сюжета 30-летний молодой человек по имени Виталий, который решает сбежать от надоевших ему до чертиков проблем и морального дискомфорта. Для этого он переезжает из своего провинциального городка в многообещающую столицу. Именно здесь он надеется найти себя и обрести гармонию с внутренним “я”. К сожалению, вырасти до такого состояние оказывается, мягко говоря, нелегко. Во-первых, его соседкой оказывается тяжелая в общении девушка Кристина, с которой у них начинают складываться странные отношения. Во-вторых, начальница героя регулярно пристает к нему на работе. Изо дня в день Виталий сомневается в адекватности окружающих его людей, пока не задается вопросом, все ли в порядке с ним самим?

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"Здоровый человек" (2022)

Кадр из фильма "Здоровый человек"

Главный герой Егор – успешный ведущий спортивных новостей на популярном канале, у которого есть любимая жена и маленькая дочь. Однажды он становится свидетелем нападения мужчины на девушку и вступается за жертву, тем самым спасая ее от гибели. Однако на следующий день неизвестную все же находят мертвой. Егора потрясает эта весть до глубины души, он начинает видеть все плохое в окружающем его мире и, в конце концов, решает изменить свою жизнь и отправиться на поиски себя. Так, герой становится волонтером в детской онкологической больнице, развлекает тяжело больных и ни в чем неповинных маленьких пациентов, а также участвует в поисках пропавших людей. Параллельно мужчина отдаляется от семьи, а с работы его увольняют.

"Поехавшая" (2023)

Кадр из фильма "Поехавшая"
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