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5 лучших экранизаций громких скандалов

Фильмы далеко не всегда основаны на реальных событиях, но именно в таких случаях они по-особенному захватывают и поражают зрителей описанными в них событиями.

5 лучших экранизаций громких скандалов
© Кадр из фильма "В центре внимания"

Подборка картин для тех, кто любит наблюдать за реальными историями в исполнении талантливых актеров, – в материале "Рамблера".

Видео дня

"Гражданский иск" (1998)

Кадр из фильма "Гражданский иск"

Однажды амбициозный успешный адвокат по имени Ян сталкивается в своей юридической практике с проблемой утилизации отходов и ее печальных последствиях для небольшого городка в Массачусетсе. У местных жителей по непонятным причинам умирают дети, поэтому они просят мужчину и его адвокатское бюро принять меры против виновных, которые отвергают все обвинения и продолжают загрязнять водоемы.

"Свой человек" (1999)

Кадр из фильма "Свой человек"

Героя Джеффри увольняют с поста вице-президента одной из самых крупных табачных компаний. Происходит это потому, что мужчина выступает против использования в продукции вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость вещества. Параллельно продюсер известного телевизионного шоу узнает об этом и убеждает Джеффри выступить с разоблачительным интервью на широкую публику.

3 напряженных триллера про близнецов

"Эрин Брокович" (2000)

Кадр из фильма "Эрин Брокович"

Активная красивая женщина по имени Эрин находится в поисках работы. У нее нет образования, но она может похвастаться смекалкой и настойчивостью. Поэтому, когда судьба сводит женщину с адвокатом, и она обращается к нему с просьбой трудоустроить ее, в конце концов он соглашается. Новоиспеченная сотрудница берется за дело без гонорара, и в ходе его расследования выходит на известную корпорацию, которая отравляет грунтовые воды хромом.

"В центре внимания" (2015)

Кадр из фильма "В центре внимания"

2001-й год. Новый сотрудник известного издания знакомится с редактором команды небольшой группы журналистов, занимающихся серьезными расследованиями и их освещением в прессе. Однажды начинают распространяться слухи о том, что якобы священнослужитель из Бостона совершает сексуальное насилие над детьми. Неравнодушные специалисты берутся за это дело и начинают распутывать клубок страшных событий.

"Скандал" (2019)

Кадр из фильма "Скандал"

Фильм посвящен краху генерального директора американского информационного канала Fox News Роджера Айлза, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Картина строится на точках зрения трех женщин, работающих на этом канале. Они разного возраста и занимают различные должности, но их всех объединяют неприятные события, которыми они решают поделиться с общественностью.

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