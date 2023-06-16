Клим Шипенко: 5 лучших фильмов режиссера

Имя Клима Шипенко прогремело на всю страну после того, как стало известно, что он станет первым режиссером, который отправится в космос на съемки фильма "Вызов".

© Кадр из фильма "Кто я?"

Однако и до триумфального успеха "Вызова" на счету 39-летнего Шипенко уже были киноленты, заслуживающие внимания.

Видео дня

16 июня режиссер отмечает день рождения. По этому случаю "Рамблер" решил вспомнить самые заметные проекты Шипенко, которые стоит увидеть.

"Кто я?", 2010

Кадр из фильма "Кто я?"

В центре сюжета детективной драмы молодой человек, которого полиция обнаруживает ранним утром на вокзале. Но оказался он здесь не потому, что решил заночевать у железной дороги или перебрал с алкоголем – герой потерял память и не может даже ответить на вопрос, кто он. Более того, при нем нет никаких документов, и теперь полиции предстоит установить его личность.

"Любит не любит", 2014

Леша готовится к свадьбе с Аленой, но внезапно в его жизни появляется эксцентричная журналистка Ира. Ира – полная противоположность милой Алены, и именно этим девушка привлекает Лешу. Он понимает, что рядом с ней его жизнь может быть в разы красочнее и интереснее. Но готов ли ради этого он отказаться от семейного счастья?

"Салют-7", 2017

Приключенческая драма, основанная на реальных событиях, повествует историю подвига советских космонавтов. После того, как космическая станция "Салют-7" перестает отвечать на сигналы центра управления полетами, на орбиту решают отправить спасательную экспедицию. Космонавты осознают, что у них мало шансов вернуться на Землю, но они должны выполнять свой долг.

"Текст", 2019

Кадр из фильма "Текст"

Отсидев семь лет в тюрьме по ложному обвинению, Илья выходит на свободу лишь с одной целью – отомстить тому, кто подставил его и сломал жизнь. Внезапно в руках Ильи оказывается смартфон обидчика, а вместе с ним полный доступ к его личной жизни. Теперь самый главный вопрос – как лучше всего распорядиться внезапной властью?

"Вызов", 2023

Кадр из фильма "Вызов"