Клим Шипенко: 5 лучших фильмов режиссера
Имя Клима Шипенко прогремело на всю страну после того, как стало известно, что он станет первым режиссером, который отправится в космос на съемки фильма "Вызов".
Однако и до триумфального успеха "Вызова" на счету 39-летнего Шипенко уже были киноленты, заслуживающие внимания.
16 июня режиссер отмечает день рождения. По этому случаю "Рамблер" решил вспомнить самые заметные проекты Шипенко, которые стоит увидеть.
"Кто я?", 2010
В центре сюжета детективной драмы молодой человек, которого полиция обнаруживает ранним утром на вокзале. Но оказался он здесь не потому, что решил заночевать у железной дороги или перебрал с алкоголем – герой потерял память и не может даже ответить на вопрос, кто он. Более того, при нем нет никаких документов, и теперь полиции предстоит установить его личность.
"Любит не любит", 2014
Леша готовится к свадьбе с Аленой, но внезапно в его жизни появляется эксцентричная журналистка Ира. Ира – полная противоположность милой Алены, и именно этим девушка привлекает Лешу. Он понимает, что рядом с ней его жизнь может быть в разы красочнее и интереснее. Но готов ли ради этого он отказаться от семейного счастья?
"Салют-7", 2017
Приключенческая драма, основанная на реальных событиях, повествует историю подвига советских космонавтов. После того, как космическая станция "Салют-7" перестает отвечать на сигналы центра управления полетами, на орбиту решают отправить спасательную экспедицию. Космонавты осознают, что у них мало шансов вернуться на Землю, но они должны выполнять свой долг.
"Текст", 2019
Отсидев семь лет в тюрьме по ложному обвинению, Илья выходит на свободу лишь с одной целью – отомстить тому, кто подставил его и сломал жизнь. Внезапно в руках Ильи оказывается смартфон обидчика, а вместе с ним полный доступ к его личной жизни. Теперь самый главный вопрос – как лучше всего распорядиться внезапной властью?
"Вызов", 2023
В центре сюжета – торакальный хирург Женя, которой нужно за месяц подготовиться к полету в космос, а после отправиться на МКС, чтобы спасти заболевшего космонавта. В условиях невесомости героине предстоит провести сложнейшую операцию.