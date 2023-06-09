Шипенко, Эрнст и Пересильд получили Госперемию за «Вызов»

Создатели фильма «Вызов» стали лауреатами Госпремии в области искусства
О вручении Государственной премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год режиссеру Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, сообщил Владимир Толстой. Слова советника президента России по культуре приводит РИА Новости.
Создатели фильма были отмечены главной российской премией, которая является высшим признанием заслуг деятелей культуры перед государством и обществом.
Денежная часть премии составляет 10 миллионов рублей, кроме нее лауреаты получили почетный знак, диплом и фрачный знак.
Напомним, фильм вызов стал первым в истории фильмом, снятым в космосе. Картина вышла на экраны 20 апреля 2023 года. Главную роль исполнила Юлия Пересильд, режиссером ленты стал Клим Шипенко. Они и отправились на МКС, где провели 12 съемочных смен.