Шипенко, Эрнст и Пересильд получили Госперемию за «Вызов»

Создатели фильма были отмечены главной российской премией, которая является высшим признанием заслуг деятелей культуры перед государством и обществом.

Денежная часть премии составляет 10 миллионов рублей, кроме нее лауреаты получили почетный знак, диплом и фрачный знак.

Напомним, фильм вызов стал первым в истории фильмом, снятым в космосе. Картина вышла на экраны 20 апреля 2023 года. Главную роль исполнила Юлия Пересильд, режиссером ленты стал Клим Шипенко. Они и отправились на МКС, где провели 12 съемочных смен.