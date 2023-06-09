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Создатели фильма «Вызов» стали лауреатами Госпремии в области искусства

О вручении Государственной премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год режиссеру Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, сообщил Владимир Толстой. Слова советника президента России по культуре приводит РИА Новости.

Шипенко, Эрнст и Пересильд получили Госперемию за «Вызов»
© Кадр из фильма "Вызов"

Создатели фильма были отмечены главной российской премией, которая является высшим признанием заслуг деятелей культуры перед государством и обществом.

Денежная часть премии составляет 10 миллионов рублей, кроме нее лауреаты получили почетный знак, диплом и фрачный знак.

Главная кинопремьера 2023 года: что пишут о российском фильме «Вызов»

Напомним, фильм вызов стал первым в истории фильмом, снятым в космосе. Картина вышла на экраны 20 апреля 2023 года. Главную роль исполнила Юлия Пересильд, режиссером ленты стал Клим Шипенко. Они и отправились на МКС, где провели 12 съемочных смен.

Ранее Клим Шипенко высказался о продолжении фильма "Вызов".

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