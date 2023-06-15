3 семейных фильма про спасение животных

Нас всегда восхищали истории из реальной жизни, в которых бедных животных героически спасают от гибели. А кинокартины, чей сюжет полностью посвящен этому, порой и вовсе заставляют прослезиться.

© Кадр из фильма «Мы купили зоопарк»

«Рамблер» делится подборкой фильмов для всей семьи, где герои отчаянно пытаются помочь своим четвероногим друзьям.

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«Паутина Шарлотты» (2006)

Девочка Ферн живет на ферме вместе с родителями. В тот момент, когда ее отец собирается убить маленького поросенка Уилбура, Ферн спасает его и оставляет у себя в качестве домашнего животного. Несмотря на то, что Уилбур растет под присмотром новой хозяйки, он все еще может попасть на рождественский стол. На ферме поросенок знакомится с паучихой Шарлоттой, которая обещает изменить его судьбу. Теперь Ферн и Шарлотте предстоит доказать остальным, что Уилбур заслуживает жить.

Фильм основан на одноименном романе американского писателя Элвина Брукса Уайта.

«Отель для собак» (2009)

Энди и Брюс — брат и сестра, которые втайне от приемной семьи пытаются найти своей собаке Пятнице приют. Неожиданно они натыкаются на заброшенный отель, где могут спокойно поселить пушистого питомца. Однако вскоре герои понимают, что Пятница — далеко не единственный пес, который нуждается в доме. Вместе с друзьями Эндрю и Брюс обустраивают здание, чтобы превратить его в настоящий отель для четвероногих товарищей. На пути у ребят встают приемные родители и даже живодеры.

«Мы купили зоопарк» (2011)

Фильм повествует о семье Ми, которая решает начать новую жизнь… в зоопарке. Глава семейства Бенджамин находится в поисках дома с просторным участком. И когда, казалось бы, наконец его находит, то оказывается, что рядом со зданием расположен старый зоопарк. Чтобы получить дом, нужно выполнить всего одно «простое» условие — выкупить еще и зоопарк. Члены семьи Ми очень привязываются к новым экзотическим соседям — настолько, что теперь отчаянно пытаются спасти их место жительство от сноса.