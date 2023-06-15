Наши меньшие друзья: 3 семейных фильма про спасение животных
Нас всегда восхищали истории из реальной жизни, в которых бедных животных героически спасают от гибели. А кинокартины, чей сюжет полностью посвящен этому, порой и вовсе заставляют прослезиться.
«Рамблер» делится подборкой фильмов для всей семьи, где герои отчаянно пытаются помочь своим четвероногим друзьям.
«Паутина Шарлотты» (2006)
Девочка Ферн живет на ферме вместе с родителями. В тот момент, когда ее отец собирается убить маленького поросенка Уилбура, Ферн спасает его и оставляет у себя в качестве домашнего животного. Несмотря на то, что Уилбур растет под присмотром новой хозяйки, он все еще может попасть на рождественский стол. На ферме поросенок знакомится с паучихой Шарлоттой, которая обещает изменить его судьбу. Теперь Ферн и Шарлотте предстоит доказать остальным, что Уилбур заслуживает жить.
Фильм основан на одноименном романе американского писателя Элвина Брукса Уайта.
«Отель для собак» (2009)
Энди и Брюс — брат и сестра, которые втайне от приемной семьи пытаются найти своей собаке Пятнице приют. Неожиданно они натыкаются на заброшенный отель, где могут спокойно поселить пушистого питомца. Однако вскоре герои понимают, что Пятница — далеко не единственный пес, который нуждается в доме. Вместе с друзьями Эндрю и Брюс обустраивают здание, чтобы превратить его в настоящий отель для четвероногих товарищей. На пути у ребят встают приемные родители и даже живодеры.
«Мы купили зоопарк» (2011)
Фильм повествует о семье Ми, которая решает начать новую жизнь… в зоопарке. Глава семейства Бенджамин находится в поисках дома с просторным участком. И когда, казалось бы, наконец его находит, то оказывается, что рядом со зданием расположен старый зоопарк. Чтобы получить дом, нужно выполнить всего одно «простое» условие — выкупить еще и зоопарк. Члены семьи Ми очень привязываются к новым экзотическим соседям — настолько, что теперь отчаянно пытаются спасти их место жительство от сноса.
Картина снята по мотивам реальной истории, которая произошла с Бенджамином Ми.