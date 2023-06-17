3 фильма про экзамены, от которых зависит жизнь

Сдача экзаменов — важный этап в жизни каждого человека. Рано или поздно все сталкиваются с этим испытанием.

© Кадр из фильма «Философы: Урок выживания»

«Рамблер» делится подборкой захватывающих фильмов, в которых герои готовы пойти на многое, чтобы сдать экзамен.

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«Высший балл» (2004)

Кадр из фильма «Высший балл»

Действия фильма разворачиваются в выпускном классе старшей школы. Шесть абсолютно разных старшеклассников отчаянно стремятся к одной и той же цели — успешно поступить в университет. От результатов тестов зависит их будущее. Однако давление со стороны окружающих и боязнь провала никто не отменял. Чтобы исполнить свою мечту, старшеклассники объединяются и разрабатывают план, который позволит обойти экзамен. Для этого они даже готовы пойти на кражу.

Несмотря на рискованное действия героев, «Высший балл» оказывается хорошим кино про настоящую дружбу и поиск ориентиров в жизни. Кроме того, в фильме снимаются еще совсем молодые Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон.

«Экзамен» (2009)

Окончание школы и университета не гарантирует, что закончатся и экзамены. В триллере «Экзамен» восемь человек мечтают получить работу в крупной компании. Многие люди пытались устроиться на эту должность, однако, в отличие от главных героев, провалились. Теперь остался последний этап — сдать тест. Однако вместо заданий перед героями оказывается… пустой лист. Спросить, что происходит, невозможно: разговаривать с охранниками и наблюдателем строго запрещено.

Ограниченное пространство, в котором персонажи должны провести 80 минут, создает еще более напряженную атмосферу.

«Философы: Урок выживания» (2013)

Фильм рассказывает о группе студентов, которые должны сдать очень нестандартный выпускной экзамен. Им предстоит вытянуть листочки со случайными профессиями, чтобы впоследствии решить, кого в случае катастрофы они пустят в подземный бункер, а кого — оставят умирать.