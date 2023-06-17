3 увлекательных фильма про блогеров

Посмотреть видео любимого блогера — отличное занятие, когда хочется отвлечься. Подписчики наблюдают, как реальная жизнь человека переплетается с его виртуальным образом. А еще — гадают, насколько их кумир настоящий. Иногда за ярким блогом может скрываться не самая радостная история.

© Кадр из фильма «Мейнстрим»

«Рамблер» рассказывает, на какие фильмы о блогерах стоит потратить свой вечер.

Видео дня

«Простая просьба» (2018 год)

«Простая просьба» — это фильм на стыке нескольких жанров: триллера, детектива и комедии. В центре сюжета оказывается молодая вдова по имени Стефани, которая ведет скромный блог, где делится советами по крафтингу и кулинарными рецептами. Круговорот событий, в котором оказывается Стефани, заставляет увязнуть героиню в пучине интриг и обмана. А еще — столкнуться с предательством. В итоге именно блог Стефани помогает раскрыть правду об этом запутанном деле.

В главных ролях — Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Картина снята по одноименному роману писательницы Дарси Белл.

«Восьмой класс» (2018)

Фильм повествует о Кейле Дэй — восьмикласснице, которая ведет собственный видеоблог. В него она записывает мотивационные ролики о том, как поднять самооценку, научиться уверенности в себе и наконец обрести собственный голос. Весь блог — это попытка справиться с тяжелым переходным возрастом, ведь в реальной жизни Кейла довольно тихая, скромная и застенчивая. Несмотря на то, Кейла часто дает советы своим подписчикам, сама героиня боится им следовать.

«Восьмой класс» — это режиссерский дебют комика и музыканта Бо Бернема. Картину можно считать историей о взрослении и социальным комментарием о влиянии соцсетей на жизнь подростков.

«Мейнстрим» (2020)

Кадр из фильма «Мейнстрим»

У девушки по имени Фрэнки есть хобби — снимать улицы города на телефон. Однажды она встречает чудаковатого парня Линка и вместо городских пространств решает поснимать нового знакомого. Результат удивляет Фрэнки — количество просмотров просто зашкаливает. После этого героиня, решив, что Линк —необыкновенный парень, уговаривает его стать героем их совместного видеоблога. Ролики ребят быстро становятся популярными, но у славы есть и обратная сторона.