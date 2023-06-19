Чего вы не знали о фильме "Бэтмен возвращается"

Ровно 31 год назад в прокат вышло продолжение культового "Бэтмена". Кассовые сборы фильма составили более 266 миллионов долларов, а сама картина была дважды номинирована на премию Оскар: за лучшие визуальные эффекты и лучший грим.

© Кадр из фильма "Бэтмен возвращается"

Интересные факты о второй части тетралогии, которые вы могли не знать, – в материале "Рамблера".

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Выгодное приобретение

В 2008-м году костюм Бэтмена, в котором Майкл Китон снимался в фильме, был продан на аукционе за 40 000 долларов, а по другим данным – за 33 000 долларов. При этом ни первая, ни вторая сумма не считаются баснословными. Так, за костюм супергероя из фильма "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана заплатили 250 000 долларов.

Красиво, но неудобно

Эффектный костюм Женщины-кошки, на создание которого ушло немало сил и времени, на самом деле был максимально неудобным и стеснял действия Мишель Пфайффер. Маска, к примеру, настолько плотно прилегала к лицу и в том числе ушам актрисы, что во время ее ношения девушка буквально не могла ничего слышать. Примечательно, что по замыслу Тима Бёртона героиня должна была говорить томным низким голосом, однако из-за вышеописанного обстоятельства это зачастую оказывалось нереализуемо, и во время съемок немалого количества сцен Пфайффер начинала выкрикивать свои реплики.

Большая конкуренция

Кстати о роли Селины Кайл: кастинг на Женщину-кошку выдался не самым простым. Изначально ее должна была сыграть Аннетт Бенинг, однако девушка забеременела и отказалась от участия в проекте. После этого известия на роль претендовало огромное количество актрис, в том числе Мадонна и Ким Бейсингер. Среди них была и актриса Шон Янг, которая должна была сыграть Вики Вэйл в фильме "Бэтмен", но не сделала этого из-за травмы. Однажды девушка пришла на площадку Warner Bros. в самодельном костюме Женщины-кошки на прослушивание, а Тим Бёртон спрятался от нее под столом.

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