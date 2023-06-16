“Переполненная комната”: переосмысление истории Билли Миллигана

История Билли Миллигана уже не в первый раз становится вдохновением для зарубежных режиссеров. Он был первым в истории преступником, которого оправдали благодаря диагнозу “множественная личность”. В его сознании было 24 личности, которые периодически овладевали его телом. Сериал “Переполненная комната” стал одним из тех, кто эксплуатирует эту историю.

© Кадр из сериала "Переполненная комната"

В материале “Рамблера” — о том, какое впечатление произвели на зрителей первые три серии “Переполненной комнаты”.

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Действие сериала разворачивается в конце 70-х годов прошлого века в Нью-Йорке. Сначала зрителя знакомят с тем, как Дэнни Салливан (обратите внимание на отсылку имени) пытается совершить убийство. Ему помогает подруга Ариана (Саша Лэйн), которая и сподвигла его на преступление.

Кадр из сериала "переполненная комната"

Дэнни Пытается сбежать, но его арестовывают. Для того, чтобы добиться информации, к нему отправляют полицейского врача Рию (Аманда Сайфред). Вместе они пытаются разобраться в том, что произошло и куда пропали друзья Дэнни. Он начинает рассказывать историю своей жизни и выясняется, что она была не такой веселой и радужной, как у других подростков.

В первую очередь бросается то, как режиссер окунает зрителя в атмосферу того времени. Костюмы, музыка и даже старый комплекс башен-близнецов — все это создает атмосферу сериала. За первые три серии нетрудно догадаться, в чем будет крыться разгадка сериала, но только в том случае, если вы знаете, на какой истории он основан. Ошибкой создателей было то, что они раскрыли все карты еще до выхода проекта и теперь зрителям не удасться разгадывать личность Дэнни Салливана вместе с врачом Рией.

Судя по комментариям зрителей, для некоторых интригу все-таки удалось сохранить. Они продолжают гадать, куда делись Ариана и Ицхак(Лиор Раз) — друзья Дэнни, с которыми он жил в заброшенном доме. В комментариях зрители спрашивают у друг друга и ведут бурное обсуждение того, что же на самом деле произошло в “Переполненной комнате”.

Тем не менее наблюдать за тандемом Аманды Сайфред и Тома Холланда не менее приятно. Актеры воплощают в жизнь персонажей с совершенно разной энергетикой и зрителю видно, насколько им было тяжело. Однако за первые три серии раскрывается только главный персонаж, которого сыграл Том Холланд. В этом случае нельзя не отметить то, как он смог вжиться в роль. Для него это было настоящим испытанием и проверкой на прочность — он должен был показать, что может сыграть кого-то еще кроме Человека-паука, но игра не прошла для него без ущерба — актер решил сделать перерыв в карьере.

Кадр из сериала "Переполненная комната"