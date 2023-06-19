4 культовых фильма, у которых мог быть совсем другой финал

Немногие знают об этом, но довольно часто режиссеры проводят тестовые показы своих фильмов. После этих показов зрители оставляют отзывы о картине, к которым создателям киноленты весьма часто приходится прислушиваться.

© Кадр из фильма "Красотка"

Еще бы – ведь отнюдь не в их интересах, чтобы фильм провалился в прокате. Многие из картин, которые сегодня мы называем культовыми, режиссерам пришлось переделать в последний момент – точнее, изменить концовку этих фильмов в угоду публике.

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Подробнее о кинолентах, которые могли закончиться совсем иначе – в материале "Рамблера".

"Красотка", 1990

Романтическая комедия с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях – своеобразная история о Золушке. В конце фильма герой Гира, миллионер Эд Льюис, приезжает к дому своей возлюбленной на лимузине, а затем карабкается к ней по пожарной лестнице.

Вот только изначально концовка была куда более мрачной: по сюжету Льюис должен был бросить Вивиан и высадить ее из машины, кинув деньги в след героине.

"Побег из Шоушенка", 1994

В первоначальной версии сценария фильм должен был закончиться на моменте, когда Рэд садится на автобус и уезжает вдаль. Именно такой финал был в одноименном романе Стивена Кинга: персонаж Моргана Фримена должен был отправиться в Мексику, чтобы встретиться там с Энди.

Но режиссер решил снять более понятный финал, который в итоге и представили широкой аудитории: в этом финале бывшие заключенные встречаются на пляже.

"Форрест Гамп", 1994

Легендарная картина заканчивается тем, что Форрест и Дженни женятся, но спустя времени она умирает от неизвестного вируса. Форрест решает похоронить любовь всей своей жизни под тем же деревом, на котором они играли в детстве. В заключительной сцене Форрест вместе с сыном ждет школьный автобус.

Однако в одноименном романе Уинстона Грума, по которому был снят фильм, концовка другая. Дженни выживает, забирает у Форреста сына и уходит к другому мужчине.

"Титаник", 1997