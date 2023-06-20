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4 хитрых лайфхака, о которых мы узнали благодаря кино

Одни зрители обращаются к кино лишь как к способу проведения досуга. Другие при просмотре обращают внимание на самые мельчайшие детали: костюмы, локации, ракурсы, диалоги.

4 хитрых лайфхака, о которых мы узнали благодаря кино
© Кадр из фильма "Прислуга"

Но есть и третья группа зрителей, которые делают акцент на лайфхаках в фильмах. Конечно, некоторые из них не более чем выдумка, но можно встретить также и те, которые действительно выручат в жизни.

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Подробнее о лайфхаках из кино, которые могут вам пригодиться – в материале "Рамблера".

Как сдерживать слезы, когда режешь лук

Кадр из фильма "Прислуга"

В картине "Прислуга" героиня Эммы Стоун выясняет, как избежать слез во время нарезки лука. Все, что вам потребуется –обыкновенная спичка. Зажмите незаженную спичку в зубах и смело приступайте к нарезке лука. Как это работает? Считается, что красный конец спички поглощает сернистые соединения, которые выделяет лук и которые заставляют нас плакать над ним.

Как скрыть пятна пота

Кадр из сериала "Сплетница"

В перезапуске сериала "Сплетница" новенькой Констанс Биллард "старожилы" дают советы о том, как хорошо выглядеть. В частности, героиня узнает о лайфхаке с прокладками против пота. Чтобы не столкнуться с пятнами пота на одежде, достаточно приклеить ежедневные прокладки к одежде в области подмышек. Прокладки будут впитывать излишки пота и помогут выглядеть безупречно.

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Как сэкономить время в аэропорту

Кадр из сериала "Мне бы в небо"

Герой Джорджа Клуни в комедийной драме "Мне бы в небо" по долгу службы проводит огромное количество времени в самолетах. Накопленный опыт помог герою обзавестись правилами, с помощью которых можно существенно сэкономить время в аэропорту. Одно из них гласит: прежде чем встать в очередь к стойке регистрации, изучите людей перед вами. Гораздо лучше встать в ту очередь, где не будет семей с детьми – чтобы пронести коляски, багаж и показать необходимые документы родителям понадобится больше времени, чем одиноким пассажирам.

Как сохранять ножи острыми

Кадр из мультфильма "Рататуй"

В мультфильме "Рататуй" повар использует тупую сторону ножа для того, чтобы переместить овощи с разделочной доски в кастрюлю. Этот лайфхак позволяет сделать так, чтобы режущий край ножа оставался острым как можно дольше.

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