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5 фильмов, которые вселяют надежду в лучшее

Кто-то смотрит фильмы в поисках вдохновения, кто-то, чтобы от души посмеяться, а некоторые обращаются к кинематографу, чтобы обрести надежду. Надежду на лучшее будущее и на то, что рано или поздно все проблемы останутся позади.

5 фильмов, которые вселяют надежду в лучшее
© Кадр из фильма "Звери дикого Юга"

Если вы переживаете непростые времена, посвятите один из вечеров просмотру этих картин. Они помогут отвлечься, взглянуть на жизнь под другим углом и, возможно, подарят ответы на вопросы, которые мучили долгое время.

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Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"Мажестик", 2001

Кадр из фильма "Мажестик"

Некогда голливудский сценарист Питер случайно попадает в маленький калифорнийский городок. После автокатастрофы герой теряет память. Местные принимают его за пропавшего героя Второй мировой, и Питер начинает совершенно новую жизнь. Вот только однажды тайное все же станет явным.

"Звери дикого Юга", 2012

Кадр из фильма "Звери дикого Юга"

Жизнь шестилетней Хашпаппи не сахар. Она живет с суровым отцом на краю земли и с малых лет учится существовать в диких условиях. После того, как отец сталкивается с серьезной болезнью, Хашпаппи решает во что бы то ни стало отыскать свою мать.

В свое время фэнтезийную драму четыре раза номинировали на "Оскар".

"Капернаум", 2018

Кадр из фильма "Капернаум"

Еще одна история о ребенке, которому слишком рано пришлось повзрослеть. 12-летний Зейн вынужден заботиться о младших братьях и сестрах, помогать старшим, а еще заниматься поиском документов, чтобы эмигрировать в Швецию. В какой-то момент Зейн оказывается в тюрьме и решает подать в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь.

"Дикая", 2014

Кадр из фильма «Дикая»

Чтобы оправиться от смерти матери и развалившегося брака, Шерил решает отправиться в одиночное пешее путешествие. Дорога не из легких, но именно она помогает героине побороть душевные терзания, вновь обрести себя и найти силы жить дальше.

5 вдохновляющих фильмов для тех, кто мечтает изменить жизнь

"Арахисовый сокол", 2019

Кадр из фильма "Арахисовый сокол"

Картина повествует о мужчине с синдромом Дауна, которые решает сбежать из-под надзора, чтобы построить карьеру рестлера. По пути герой знакомится с депрессивным рыбаком, который также хочет начать новую жизнь. На первый взгляд абсолютно разные люди объединяются и отправляются в незабываемое приключение.

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