5 неизвестных фактов о "Бриллиантовой руке"

"Бриллиантовая рука" – культовая комедия Леонида Гайдая, которая остается одним из любимейших фильмов россиян на протяжении многих лет. Несмотря на то, что премьера картины состоялась более полувека назад, она по-прежнему способна рассмешить зрителей.

© Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

У "Бриллиантовой руки" огромное множество фанатов, но лишь немногие знакомы с историей создания картины.

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Подробнее о любопытных фактах, которые остались за пределами съемочной площадки – в материале "Рамблера".

Имя главного героя

Изначально главного героя в "Бриллиантовой руке" должны были звать Семеном Семеновичем Павликом. Спустя какое-то время было решено дать ему фамилию Тимошкин и лишь позже он все-таки стал Горбунковым.

Пародия на "бондиану"

Поклонники фильмов про Джеймса Бонда наверняка заметили, что в "Бриллиантовой руке" много отсылок к "бондиане". Так, Семен Горбунков невольно стал агентом и оказался втянут в криминальную историю. Образ Шефа – пародия на одного из главных антагонистов Бонда – Эрнста Блофельда. А эпизод с вертолетом, который поднимает в воздух машину, может быть отсылкой к фильму "Живешь только дважды".

Рука и голос Гайдая

Режиссер Леонид Гайдай появлялся в некоторых эпизодах фильма. Именно его рука преследует в кошмарных снах Гешу Козодоева. Кроме того, Гайдай озвучил эпизодическую роль пьяницы, лежащего на асфальте, которого встретил Горбунков по дороге в булочную.

Личная обида

Супруга Гайдая Нина Гребешкова в "Бриллиантовой руке" исполнила роль жены Горбункова Нади. Гребешковой не понравилось, что муж доверил ей такую непримечательную роль, а потому во время съемок она решила вспомнить личную обиду.

В сцене, когда Надя провожает мужа на пароход, Гребешкова произнесла фразу:

"Шуба подождет".

Эта реплика возникла из личного опыта актрисы. Долгое время Нина копила деньги на шубу, пока Гайдай ждал очереди на автомобиль. Когда очередь подошла, с согласия жены он потратил на машину и те деньги, которые Нина откладывала на шубу.

Одноклассник Гайдая

В одном из эпизодов персонаж Романа Филиппова произносит фразу:

"Вот усы вам – вылитый Володька Трынкин".