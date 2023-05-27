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Первый стриптиз в советском кино и все о роли Светличной в «Бриллиантовой руке»: видео

Фильм "Бриллиантовая рука" — советская комедия, созданная в 1968 году. Режиссером и сценаристом фильма является Леонид Гайдай.

"Бриллиантовая рука" стала одним из самых популярных фильмов советского кинематографа и до сих пор считается классикой жанра комедии.

Одну из самых ярких ролей в фильме сыграла актриса Светлана Светличная и ее исполнение соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии произвело настоящий фурор. Вместе с премьерой Светличная моментально стала звездой СССР и получила негласное звание самой красивой блондинки в отечественном кино.

Конечно, вся страна говорила о первом "стриптизе" в советском кино в исполнении Светличной. Смотрите видео об этом и других подробностях о роли Светличной в "Бриллиантовой руке".

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