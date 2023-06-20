3 экшен-фильма для фанатов "Джона Уика"
На прошлой недели в российский прокат вышла четвертая часть нашумевшей экшен-саги про наемного убийцу Джона Уика, роль которого исполнил известный канадский актер Киану Ривз.
Подборка динамичных картин для тех, кто уже посмотрел все фильмы медиафраншизы, – в материале "Рамблера".
"Заложница" (2007)
Главный герой Брайан – отставной агент ЦРУ, который развелся с женой и старается поддерживать теплые отношения со своей дочерью Ким. Ей исполняется 17 лет, и в честь праздничной даты девушка со своей лучшей подругой решает отправиться в Париж. Отец обеспокоен столь дальней поездкой и переживает за дочь, однако все же дает ей добро на путешествие. По прибытии в город любви Ким созванивается с отцом и сообщает ему о том, что благополучно добралась до квартиры. В этот момент в жилье врываются бандиты и похищают напуганных девушек. У Брайана есть несколько дней, чтобы спасти дочь и вернуть ее обратно.
"Механик" (2010)
В центре сюжета – хладнокровный и осторожный киллер Артур, сотрудник некой "Организации". Среди его талантов умение искусно и максимально точно рассчитывать исход любой ситуации – оттого его и называют "механиком". В какой-то момент герою поступает задание убить своего давнего товарища Гарри. Артуру, как и следовало ожидать, тяжело исполнить важное поручение, однако он с ним все же справляется. В день похорон наемный убийца встречает сына покойного по имени Стив, который сам желает стать "механиком" и по совместительству учеником Артура. После нескольких совместно реализованных убийств главный герой обнаруживает, что его лучший друг Гарри на самом деле никогда не предавал интересов "Организации". Соответственно, и убивать его было не за что.
"Джек Ричер" (2012)
Фильм начинается со сцены, в ходе которой оказываются застрелены пятеро случайных прохожих. Детективу Эмерсону удается арестовать по горячим следам бывшего армейского снайпера Джеймса, в виновности которого нет никаких сомнений. Выстрелы были сделаны из оружия, принадлежащему пойманному преступнику. Кроме того, имеются убедительные доказательства его присутствия на месте стрельбы во время самого происшествия. Окружной прокурор пытается договориться с Джеймсом и предлагает ему заключить сделку с правосудием, однако из обвиняемого не удается вытянуть и слова. Но в какой-то момент он просит сотрудников полиции найти некоего мужчину по имени Джек Ричер. Оказывается, что он – бывший военный полицейский и фактически человек-невидимка: к нему не "ведут" ни номера кредитных карт, ни номер телефона, ни адрес жилья, в котором он проживает. Его будто бы не существует.