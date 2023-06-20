3 экшен-фильма для фанатов "Джона Уика"

На прошлой недели в российский прокат вышла четвертая часть нашумевшей экшен-саги про наемного убийцу Джона Уика, роль которого исполнил известный канадский актер Киану Ривз.

© Кадр из фильма "Джон Уик 4"

Подборка динамичных картин для тех, кто уже посмотрел все фильмы медиафраншизы, – в материале "Рамблера".

Видео дня

"Заложница" (2007)

Главный герой Брайан – отставной агент ЦРУ, который развелся с женой и старается поддерживать теплые отношения со своей дочерью Ким. Ей исполняется 17 лет, и в честь праздничной даты девушка со своей лучшей подругой решает отправиться в Париж. Отец обеспокоен столь дальней поездкой и переживает за дочь, однако все же дает ей добро на путешествие. По прибытии в город любви Ким созванивается с отцом и сообщает ему о том, что благополучно добралась до квартиры. В этот момент в жилье врываются бандиты и похищают напуганных девушек. У Брайана есть несколько дней, чтобы спасти дочь и вернуть ее обратно.

"Механик" (2010)

В центре сюжета – хладнокровный и осторожный киллер Артур, сотрудник некой "Организации". Среди его талантов умение искусно и максимально точно рассчитывать исход любой ситуации – оттого его и называют "механиком". В какой-то момент герою поступает задание убить своего давнего товарища Гарри. Артуру, как и следовало ожидать, тяжело исполнить важное поручение, однако он с ним все же справляется. В день похорон наемный убийца встречает сына покойного по имени Стив, который сам желает стать "механиком" и по совместительству учеником Артура. После нескольких совместно реализованных убийств главный герой обнаруживает, что его лучший друг Гарри на самом деле никогда не предавал интересов "Организации". Соответственно, и убивать его было не за что.

"Джек Ричер" (2012)