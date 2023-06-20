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Нейросеть создала героев "Гарри Поттера" в индийском стиле

Пользователь Reddit под ником ozdemirburak использовал нейросеть Midjourney, чтобы создать уникальные изображения персонажей из серии книг и фильмов «Гарри Поттер» в индийском стиле. Этот эксперимент позволил увидеть знакомых героев в новом свете, придав им интересный и необычный облик.

На представленных работах можно увидеть персонажей, таких как Гарри Поттер, Рон Уизли, братьев Фреда и Джорджа, Дамблдора, Хагрида и Волан-де-Морта, с влиянием индийской культуры. Внешность персонажей претерпела изменения, однако остались узнаваемыми черты лица и другие ключевые особенности.

OZDEMIRBURAK
OZDEMIRBURAK
OZDEMIRBURAK
OZDEMIRBURAK

Как сейчас выглядит экранный Дадли Дурсль из «Гарри Поттера»

Работы вызвали положительную реакцию у пользователей, особенно впечатлившиеся были изображениями Гарри, Дамблдора, Снегга и Хагрида, последний из которых, как всегда, не обходится без своего верного спутника — слона, присутствие которого необычно сочетается с индийской тематикой.

OZDEMIRBURAK
OZDEMIRBURAK
OZDEMIRBURAK

Ранее мы писали о том, что Уотсон подменили в сцене превращения в кошку в «Гарри Поттере».

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