Нейросеть создала героев "Гарри Поттера" в индийском стиле

Пользователь Reddit под ником ozdemirburak использовал нейросеть Midjourney, чтобы создать уникальные изображения персонажей из серии книг и фильмов «Гарри Поттер» в индийском стиле. Этот эксперимент позволил увидеть знакомых героев в новом свете, придав им интересный и необычный облик.

На представленных работах можно увидеть персонажей, таких как Гарри Поттер, Рон Уизли, братьев Фреда и Джорджа, Дамблдора, Хагрида и Волан-де-Морта, с влиянием индийской культуры. Внешность персонажей претерпела изменения, однако остались узнаваемыми черты лица и другие ключевые особенности.

OZDEMIRBURAK

OZDEMIRBURAK

OZDEMIRBURAK

OZDEMIRBURAK

Как сейчас выглядит экранный Дадли Дурсль из «Гарри Поттера»

Работы вызвали положительную реакцию у пользователей, особенно впечатлившиеся были изображениями Гарри, Дамблдора, Снегга и Хагрида, последний из которых, как всегда, не обходится без своего верного спутника — слона, присутствие которого необычно сочетается с индийской тематикой.

OZDEMIRBURAK

OZDEMIRBURAK

OZDEMIRBURAK