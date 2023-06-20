Оливер Стоун, известный американский режиссер, выразил свое негативное мнение о фильме "Джон Уик 4". В интервью для Variety он назвал его отвратительным. Стоун, по его словам, посмотрел фильм во время полета на самолете и был возмущен его содержанием.

Режиссер отметил неправдоподобность сюжета и особенно высокую смертность персонажа, исполняемого Киану Ривзом. Он задал риторический вопрос о том, что думают люди, смотря такие фильмы, и подчеркнул, что из его опыта ветерана боевых действий ни одно из убийств в фильме не кажется реалистичным.

Оливер Стоун считает, что фильм стал больше похож на видеоигру, чем на настоящий фильм, и выразил разочарование потерей связи с реальностью в данной ленте. При этом, напомним, кинолента несколько месяцев была лидером кинопроката в России и странах СНГ.