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Режиссер Оливер Стоун разнес в пух и прах фильм "Джон Уик 4"

Оливер Стоун, известный американский режиссер, выразил свое негативное мнение о фильме "Джон Уик 4". В интервью для Variety он назвал его отвратительным. Стоун, по его словам, посмотрел фильм во время полета на самолете и был возмущен его содержанием.

Режиссер отметил неправдоподобность сюжета и особенно высокую смертность персонажа, исполняемого Киану Ривзом. Он задал риторический вопрос о том, что думают люди, смотря такие фильмы, и подчеркнул, что из его опыта ветерана боевых действий ни одно из убийств в фильме не кажется реалистичным.

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Оливер Стоун считает, что фильм стал больше похож на видеоигру, чем на настоящий фильм, и выразил разочарование потерей связи с реальностью в данной ленте. При этом, напомним, кинолента несколько месяцев была лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Ранее мы писали о том, что Киану Ривз готовится к тайной свадьбе.

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