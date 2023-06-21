Кино, в котором играет Цой

Из школьных букварей давно исчезли портреты дедушки Ленина с легендарным лозунгом "Ленин - жив..." и далее по тексту, а фраза "Цой жив!" не теряет своей актуальности. И новые поколения поклонников продолжают петь его песни.

В день рождения легендарного Виктора Цоя "Рамблер" предлагает посмотреть кино, в котором снимался музыкант.

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"Йя-хха", 1986

Для режиссера Рашида Нугманова этот фильм стал выпускной работой. Первоначальна лента задумывалась как полнометражная, но денег хватило только на 35 минут. Цой появляется в конце ленты с песней "Дальше действовать будем мы", которую исполняет в своей кочегарке "Камчатка". Кроме него, в фильме можно увидеть всех звезд ленинградского рока - Гребенщикова, Науменко, Кинчева.

"Конец каникул", 1986

Еще одна дипломная работа, на этот раз режиссера Сергея Лысенко. Правда ему ленту не засчитали, ее даже хотели уничтожить, правда в последний момент удалось спасти. Это сборник из четырех клипов на песни Цоя, три из которых позже в измененном виде вошли в альбом "Группа крови".

"Диалоги", 1986

В этом году Цой много снимался. Это документальный фильм, основанный на концерте группы "Поп-механика" , в которой когда-то играл Цой. Кроме него, в фильме также можно увидеть Ларису Долину, Андрея Вознесенского, Бориса Гребенщикова и других знаменитостей.

"Рок", 1987

Документальный фильм Алексея Учителя о непростой жизни советских рок-музыкантов. Ленту стоит посмотреть хотя бы ради интервью Цоя, которое снимается в той самой знаменитой кочегарке "Камчатка".

"Асса", 1987

Культовая картина Владимира Соловьева, настоящий памятник эпохи. Цой здесь выступает в роли самого себя. Песню "Хочу перемен!" снимали в Зеленом театре в Парке Горького, Цой пел под фонограмму, так как это нужно было для съемок, зато остальные песни он исполнил в живую. Для зрителей в массовке это стало настоящим подарком.

"Игла", 1988