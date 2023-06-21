$84.23+0.2592.07+0.28

Чад Стахелски рассказал, какие сцены были вырезаны из "Джона Уика 4"

На прошлой неделе в российский прокат вышла четвертая часть нашумевшей экшен-саги про наемного убийцу Джона Уика. Как оказалось, изначально была снята режиссерская версия фильма, хронометраж которой на 10-15 минут больше обычной. Об этом сообщает издание ComicBookMovie с ссылкой на слова режиссера ленты Чада Стахелски.

По его словам, была вырезана сцена с участием Киану Ривза и Шамира Андерсона, который исполнил роль наемного убийцы по имени Трекер. Не вошла в основную версию "забавная сцена" с главным героем и цельная история о второстепенном персонаже Фрау, который так и не был упомянут в фильме.

Опубликованы первые кадры сериала-приквела «Джона Уика»

"Да, мы всегда что-то убираем, потому что некоторые сцены не соответствуют темпу картины" – объяснил режиссер.

Четвертая часть экшен-саги стала самой кассовой. Фильм собрал более 425 млн долларов в прокате и стал одним из самых успешных проектов Lionsgate.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что режиссер Оливер Стоун раскритиковал "Джона Уика 4".

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители