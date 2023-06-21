На прошлой неделе в российский прокат вышла четвертая часть нашумевшей экшен-саги про наемного убийцу Джона Уика. Как оказалось, изначально была снята режиссерская версия фильма, хронометраж которой на 10-15 минут больше обычной. Об этом сообщает издание ComicBookMovie с ссылкой на слова режиссера ленты Чада Стахелски.

По его словам, была вырезана сцена с участием Киану Ривза и Шамира Андерсона, который исполнил роль наемного убийцы по имени Трекер. Не вошла в основную версию "забавная сцена" с главным героем и цельная история о второстепенном персонаже Фрау, который так и не был упомянут в фильме.

"Да, мы всегда что-то убираем, потому что некоторые сцены не соответствуют темпу картины" – объяснил режиссер.

Четвертая часть экшен-саги стала самой кассовой. Фильм собрал более 425 млн долларов в прокате и стал одним из самых успешных проектов Lionsgate.