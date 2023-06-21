5 нескучных романтических фильмов, которые понравятся не только женщинам

Принято считать, что главная аудитория романтических фильмов –женщины. Отчасти это так и есть, но следует помнить о том, что фильмы про любовь бывают совершенно разные.

© Кадр из фильма "Человек со звезды"

Какие-то и впрямь смогут найти отклик только в сердцах юных девушек, а какие-то можно смело смотреть в разношерстной компании друзей.

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Подробнее о романтических картинах, которые понравятся не только женщинам – в материале "Рамблера".

"Человек со звезды", 1984

Человек со звезды прилетает на Землю для того, чтобы узнать – что такое любовь. Он притворяется покойным мужем Дженни Хайден и по-настоящему влюбляется в девушку. Но его сородичи-инопланетяне убеждают, что герою пора возвращаться домой, иначе он погибнет.

"Дружба и никакого секса?", 2013

В центре сюжета юные Уоллес и Шантри. Познакомившись на вечеринке, герои выясняют, что у них очень много общего. Они начинают проводить вместе все больше времени и уже не мыслят жизни друг без друга. Но внезапно выясняется, что у Шантри уже есть парень.

"Джульетта", 2016

В попытках найти пропавшую дочь Джульетта возвращается в город своей молодости – Мадрид. Здесь героиня сталкивается с волной противоречивых воспоминаний. Одно из них связано с трагедией, которая раз и навсегда отдалила ее от дочери.

"500 дней лета", 2009

Однажды главный герой встречает Саммер – очаровательную девушку, которая привлекает своей непосредственностью. Между героями быстро завязываются отношения, но очень скоро они начинают сталкиваться с чередой непреодолимых разногласий.

"Королевство полной луны", 2012

Действие картины разворачивается в 1960-е годы XX века. Бойскаут и сирота Сэм сбегает из-под надзора вместе с замкнутой Сьюзи, которая живет в своем обособленном выдуманном мире. Вскоре взрослые обнаруживают пропажу детей и отправляются на их поиски.

"Влюбись в меня, если осмелишься", 2003