Мультфильмы, которые нужно обязательно посмотреть взрослым

Мультфильмы давно перестали быть развлечением только для детей. Большое количество анимационных фильмов таят в себе сакральные смыслы, которые могут уловить только взрослые зрители. Поэтому если ваш ребенок просит вас сходить в кино, не будьте предвзятыми к предстоящему мультфильму. Возможно, вы сможете почерпнуть для себя что-то новое.

© Кадр из мультфильма "Я краснею"

Большинство современных фильмов производят не только для детей, но и для взрослых. В них раскрываются современные проблемы: принятие себя, борьба с меняющейся действительностью, а также более глобальные вопросы, например, доводы о смысле жизни. В материале “Рамблера” — мультфильмы, которые нужно посмотреть взрослым.

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“Зверополис” (2016)

Сюжет мультфильма предельно прост и рассказывает о том, как крольчиха Джуди Хопс уезжает из родительского дома за своей мечтой — она хочет стать полицейским. Джуди поступает в полицейскую академию, где удачно проходит все экзамены и отправляется в Зверополис, где ей доверяют лишь выписывать штрафы. Героиня хочет большего и находит сеть преступных группировок, за которой начинает охотится.

Ее напарником становится хитрый лис Ник Уайлд, который скрывает в себе добрую сторону. Бывшие враги начинают работать над тем, чтобы защитить Зверополис.

Здесь взрослым раскрывают тему своей идентичности и раскрывают историю о том, как человек может добиться всего, что он замышляет, даже если вокруг все говорят, что у него не получится.

“Душа” (2020)

Главный герой мультфильма Джо работает в школе учителем музыки. Сам он давно откладывает мечту о карьере пианиста на большой сцене. Однажды он решается воплотить в жизнь свои задумки и проходит прослушивание в популярный джазовый коллектив. Однако по дороге он падает в люк и умирает. Теперь он попадает в мир, где живут одни души. Однако, не желая умирать он сбегает из “Большого После” в “Большое До”, где формируются души до того, как их отправят на Землю.

По случайности Джо становится наставником души под номером 22. Она никак не может найти в себе искру, чтобы отправиться жить. Теперь Джо предстоит зажечь искру в новой душе.

Мультфильм рассматривает различные стороны жизни человека. Он размышляет о нашем предназначении и том, как многие люди годами ищут жизненную цель.

“Я краснею” (2022)

Кадр из мультфильма "Я краснею"

13-летняя Мэй Ли переживает переходный период. Она уверена в себе, хорошо учится, но изнутри у нее рвется дух подросткового бунтарства. Строгие родители не отпускают девочку на прогулки, ночевки и вечерние концерты. В один день Мэй просыпается и обнаруживает, что вместо человека она стала огромной красной пандой. Она скрывает это от друзей и родителей, потому что не может принять себя в новом облике. Однако со временем все карты открываются и это кардинально отражается на жизни Мэй.