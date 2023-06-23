"Люди зовут меня Форрест Гамп": как снимали культовый фильм

Ровно 29 лет назад в прокат вышла легендарная комедийная драма о юноше с добрым сердцем, который становится участником самых разных удивительных событий.

© Кадр из фильма "Форрест Гамп"

В 1995-м году "Форрест Гамп" победил в 6 номинациях на премию Оскар, в том числе за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий. До сих пор кинокартина пользуется популярностью у представителей разных поколений и продолжает получать положительные рецензии.

О том, как снимался культовый фильм, и какие детали съемок были скрыты от зрителей, – в материале "Рамблера".

Импровизация

Когда будущий лучший друг главного героя Бабба говорит Форресту: "Мое имя – Бенджамин Буфорд Блю, но люди зовут меня Бабба", Хэнкс отвечает ему зеркально, не по сценарию: "Мое имя – Форрест Гамп. Люди зовут меня Форрест Гамп". Режиссер оценил импровизацию, и решил не переснимать эту сцену.

Расхождения

Фильм снят по одноименному роману Уинстона Грума, однако сюжеты произведений отличаются друг от друга. Во-первых, в книге Форрест представлен как более резкий в общении и циничный человек. Во-вторых, создатель персонажа описал события из жизни Форреста, которые так и не вошли в фильм. Например, "бумажный" Гамп однажды отправляется в космос и становится профессиональным бойцом, чего не происходит на экране.

Семейные съемки

Помните угрюмую рыжеволосую девушку из сцены в автобусе, когда юный Форрест не может найти место до тех пор, пока Дженни не предложит ему подсесть к ней? Это дочь Тома Хэнкса – Элизабет. Кстати, один из мальчиков, который не разрешает герою разместиться рядом с ним, – сын режиссера.

Отголоски

В фильме лейтенанта Дэна Тейлора можно увидеть с ожерельем-четками, на которых есть медаль Святого Христофора с надписью "Защити нас в бою". Оказывается, их носил шурин актера Гэри Синиза – Джек Триз. Мужчина служил медицинским работником во время Вьетнамской войны, а этот аксессуар был его талисманом.

Промах