3 фильма о выживании, от которых у вас будут мурашки

Истории о людях, которые отчаянно борются за свою жизнь, всегда увлекали зрителей. Когда героям грозит смертельная опасность, не переживать за их судьбу просто невозможно. А самый волнительный момент — ожидание развязки.

© Кадр из фильма «Отмель»

«Рамблер» подготовил подборку фильмов, где персонажи всеми силами стараются выжить.

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«Погребенный заживо» (2010 год)

Фильм начинается с того, что главный герой просыпается в темном и тесном пространстве. Воспользовавшись зажигалкой, он обнаруживает, что его похоронили в гробу. Рядом с ним — лишь парочка вещей и мобильный телефон. Первоначально зрителям не известно, как зовут этого мужчину и почему он вообще оказался погребенным заживо. Однако благодаря телефонному разговору начинает проясняться все больше деталей. При этом напряжение только нарастает.

Райан Рейнольдс, как и его персонаж, тоже страдал от клаустрофобии. Когда он описывал последний съемочный день в одном из интервью, то заявил, что больше не хочет сталкиваться с подобным опытом.

«Отмель» (2016 год)

Молодая женщина по имени Нэнси Адамс решает отправиться в Мексику, чтобы заняться серфингом. Но одинокий отпуск на диком пляже оборачивается для Нэнси настоящей бедой. Большая белая акула сшибает героиню с плавательной доски и успевает вцепиться ей в ногу. Нэнси находит маленький островок в океане, который от опасности охраняют огненные кораллы. Именно он становится ее временным укрытием. Теперь героине предстоит не только остановить собственное кровотечение, но и самостоятельно добраться до берега. Важно одно — не попасться акуле на глаза.

Блейк Лайвли согласилась на эту роль, потому что была вдохновлены работой своего мужа Райана Рейнольдса в фильме «Погребенный заживо».

«Гравитация» (2013 год)

Исследователь Райан Стоун отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана-астронавта — Мэтта Ковальски. Внезапно их корабль сталкивается с космическим мусором, и Стоун с Ковальски оказываются единственными выжившими членами экипажа. Шаттл полностью уничтожен. Герои остаются в полном одиночестве без связи с Землей.