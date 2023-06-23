5 вдохновляющих фильмов, после которых хочется жить
Время от времени плохое настроение посещает каждого из нас вне зависимости от жизненных обстоятельств. Существует много способов, которые позволят вновь найти радость в жизни: встреча с друзьями, прогулка под любимую музыку или незапланированный подарок самому себе.
Но иногда проще всего включить добрый вдохновляющий фильм, который отвлечет от невзгод и поможет взглянуть на жизнь под другим углом.
Подробнее о добрых фильмах, которые никого не оставят равнодушными – в материале "Рамблера".
"Короли лета", 2013
Подростки Джо, Патрик и Биаджо сбегают от родителей в лес, чтобы начать самостоятельную жизнь. Они обустраивают жилище, рассчитывают на идеальное лето и уверены, что никто не сможет помешать их планам. Но внезапно дружба приятелей сталкивается с испытанием первой любовью.
"Капитан Фантастик", 2016
В центре сюжета неординарная семья: Бен живет в лесу с шестью детьми и обучает их всему, что знает сам – от квантовой физики до философии. Дети развиты не по годам не только в интеллектуальном плане, но и в физическом: они умеют охотиться и знают все о правилах выживания в дикой природе. Но укромный мир героев рушится после известия о смерти матери. Семья отправляется на похороны, еще не представляя, какие испытания ждут их впереди.
"Любовь и другие лекарства", 2010
Комедийная мелодрама повествует историю Джейми и Мэгги. Он – легкомысленный юноша, которого тяготит сама мысль о серьезных отношениях, а она девушка, которая просто нуждается во взаимном тепле. Однако мимолетная интрижка быстро перерастает в нечто более глубокое, и теперь героям нужно сделать непростой выбор.
"Шахматист", 2019
Шахматный гений Фахим вместе с отцом бежит из родного Бангладеша в Париж. Во Франции юное дарование знакомится с одним из лучших местных гроссмейстеров. Поначалу герои испытывают неприязнь друг к другу, но вскоре она перерастает в настоящую дружбу двух профессионалов.
"Невидимая сторона", 2009
Оскароносный фильм повествует историю бездомного темнокожего подростка. Казалось бы, герой обречен на трудную и несчастную жизнь, но судьба улыбается ему. Героя усыновляет обеспеченная благополучная семья, благодаря поддержке которой он начинает делать успехи в футболе.