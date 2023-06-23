Как ищет себя героиня фильма «Худший человек на свете»

Если бы были Каннские фестивали психологических фильмов, то кинокартина «Худший человек на свете» получила бы одно из первых мест. Да у этого фильма и так много наград. В том числе и в Каннах.

© Кадр из фильма «Худший человек на свете»

Главная героиня Юлия не может найти себя. Сначала пошла в медицину, потом — психология, затем — фотография. Юлия нигде не удерживается. Она будто одуванчик на ветру.

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Вот ей уже 30 лет. И задувает Юлия свечи на юбилейном торте в компании мамы, бабушки и бойфренда. И здесь мы видим важный момент — насколько внутреннее пространство Юлии полно психических пустот.

День рождения — это психотерапевтический праздник, подращивающий положительные нарциссические структуры именинника. На какое-то время виновник торжества становится солнцем, вокруг которого вертится все. Вот тебе и подарки, и поздравления, и песни-салюты в честь тебя. Это сильно укрепляет значимость в собственных глазах. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Никто на празднике Юлии не говорит про нее. Бабушка живет воспоминаниями о своей яркой жизни актрисы. Мама возмущается, почему не приехал отец, с которым они давно развелись. А отец, когда Юлия сама приехала к нему, говорил про свою мочу, неспособность долго ходить. Только бойфренд Юлии Аксель (успешный автор) уделял ей много внимания. Но Юлия не удерживалась в отношениях надолго. Ее привлекал момент отвержения. Об этом свидетельствует эпизод, когда Аксель в самом начале отношений говорит, почему они не могут вместе, и Юлия в этот момент дико влюбляется в него.

Здесь оживляется травма развода. Видимо, когда папа уходил из семьи, мама не дала себе прожить эту потерю. Она продолжала жить в злости на него и несправедливости. В такие моменты вся психическая энергия ребенка идет на попытку удержать уходящего родителя. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

А когда наступает та сладкая рутина в отношениях, когда можно ходить в одном лишь белье и пить чай, не стесняясь говорить обо всем на свете, Юлии становится скучно. Она словно теряет смысл жизни. Ей нужен новый недоступный объект, на которого возбудится ее либидо. Она случайно заходит на чужой праздник и на тонкой грани измены общается с незнакомцем. Она словно становится маленькой девочкой. Юлии все это нравится. Она вновь оживает. И тонко показано, как устроено ощущение времени у Юлии. Время останавливается в радости, как только она бежит к объекту влюбленности. Все вокруг застывает. И только Юлия и он идут друг к другу. Так себя ощущает девочка, которая прыгает в объятия папы, которого редко видит, и чувствует щемящую радость и захватывающее возбуждение.

У Юлии длинный путь взросления. И начинается оно с важной потери в жизни — Акселя. Тогда Юлия запускает процесс горевания, который был недоступен женщинам в ее семейной системе.

Горевание — это разрешить себе признать потерю. Юлия не признавала потерю папы, ее психика подавляла злость на него. И в галлюциногенном сновидении (под влиянием легких запрещенных веществ) мы видим, как Юлия начинает разрешать себе проявлять агрессию. А после горевания Юлия начинает удерживаться в профессии, в отношениях с собой. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Почему же прославленный норвежский режиссер Йоаким Триер называет Юлию самым худшим человеком на свете? Что же она сделала такое, чтобы так ее называть?

«Ненавидеть себя — это роман на всю жизнь», — высказался Триер о своей героине. А как еще к себе относиться, когда каждый раз кажется, что возможности уже упущены, когда на твоем дне рождении о тебе не говорят, когда лучшая статья — только на фэйсбуке среди друзей, когда вместо ожидаемой беременности — выкидыш на ранних сроках. Остается только ощущать себя «самым худшим человеком на свете».