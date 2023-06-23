Зачем Патрик Суэйзи жевал лед на съемках «Привидения»

Фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях, вышедший в 1990 году, имел оглушительный успех у зрителей. Да и критики не обошли картину вниманием: она была номинирована на «Оскар» в пяти номинациях, одержав победу в двух из них: «Лучшая актриса второго плана» и «Лучший оригинальный сценарий». Кроме того, фильм «Привидение» стал самым кассовым фильмом 1990 года, заработав более 500 миллионов долларов при бюджете в 22 миллиона.

© Кадр из фильма "Привидение"

Для фильма было придумано множество интересных находок, таких, например, как тени, забирающие души погибших грешников в ад или безумно романтичная сцена с гончарным кругом, которую пародировали затем во множестве фильмов.

Пришлось потрудиться и актерам, исполняющим главные роли. Деми Мур, например, ошеломила съемочную группу умением заплакать абсолютно в любой момент, более того, актриса могла выбирать, из какого глаза пустить слезу. А Патрику Суэйзи пришлось жевать лед.

Кадр из фильма "Привидение"

Поместить замороженную воду в рот актера пришла идея продюсерам фильма. Это произошло во время съемок сцены убийства героя Суэйзи, Сэма Уита. Эпизод снимали ночью, было холодно, но актеру не позволили тепло одеться, поскольку его герой стал призраком и не должен был чувствовать холода.