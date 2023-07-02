3 фильма, где языковой барьер любви не помеха

Для того чтобы по-настоящему любить человека, необязательно говорить с ним на одном языке.

© Кадр из фильма «Реальная любовь»

О том, в каких фильмах языковой барьер никак не мешает возлюбленным понимать друг друга, в тексте «Рамблера».

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«Реальная любовь» (2003 год)

Фильм «Реальная любовь» включает в себя несколько романтических историй, чьи персонажи по-разному связаны друг с другом. Одна из сюжетных линий повествует о писателе по имени Джейми, который после тяжелого расставания с девушкой уезжает во Францию писать новый роман. Там он нанимает к себе в качестве домработницы португалка Аурелию, которая практически не знает английский язык.

Проблема заключается в том, что Джейми не разговаривает на испанском, однако вспыхнувшей между молодыми любви уже ничего не может помешать. Ради своей возлюбленной главный герой учит новый для себя язык и приезжает к девушке на родину, чтобы попросить ее руки.

«Интимный словарь» (2003 год)

Молодой англичанин Джон Траскотт отправляется на тропический остров, чтобы полностью изменить жизнь местного дикого племени. Следуя обычаям, вождь предоставляет иностранному гостю девушку, которая должна не только помочь ему с изучением языка, но и стать любовницей. Главный герой по-настоящему влюбляется в свою новую помощницу, однако ни племя, ни аристократическое общество их союз не одобряет.

Несмотря на все препятствия, влюбленные не готовы сдаться и так просто отпустить друг друга.

«Испанский английский» (2004 год)

Кадр из фильма «Испанский английский»

Мексиканка Флор Морено вместе с дочерью Кристиной уезжает из родной страны и находит в США работу экономки. Однако женщина совершенно не разговаривает по-английски, а ее новые работодатели не знают испанский. В качестве переводчика они сначала используют подругу Флор, а потом ее собственную дочь.