5 фильмов с самыми сложными трюками

Актеры и каскадеры готовы исполнить огромное количество опасных трюков, чтобы удивить зрителей. Каждая сцена — большой труд и риск для жизни.

© Кадр из фильма «Джон Уик 3»

«Рамблер» делится подборкой фильмов, в которых герои выполняют захватывающие трюки.

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«Миссия невыполнима. Протокол “Фантом”» (2011)

Кадр из фильма «Миссия невыполнима. Протокол “Фантом”»

В одной из сцен главный герой Итан Хант взбирается по самому высокому в мире небоскребу — башне «Бурдж-Халифа», высота которой составляет 828 метров. Этот момент снимали несколько дней: вертолеты для съемок не могли находиться на одном месте слишком долго. А из-за того, что в то время было очень ветрено, Том Круз постоянно врезался в башню. Самое интересное, что трюк выполнял сам Круз. Актер предпочитает обходиться на съемках без каскадеров.

«Бен Гур» (1959)

Гонки на колесницах из этого фильма — одна из самых зрелищных сцен в истории кинематографа. Актер Чарлтон Хестон, который исполнял главную роль, практически все время управлял колесницей самостоятельно. Единственным исключением стала сцена, в которой герой врезался в обломки чужой квадриги. Тогда вместо Хестона в съемках участвовал его каскадер Джо Канатт. Мужчина очень рисковал жизнью: прямо на полном ходу его выбросило из колесницы. Он едва ухватился за борт.

«Солт» (2010)

В фильме показано множество крутых трюков. Например, в одной из сцен главная героиня, спасаясь бегством от преследования, падает с моста на проезжающий мимо грузовик. Затем она перепрыгивает с одного транспортного средства на другое, бежит по проезжей части и крадет чужой мотоцикл. Анджелина Джоли выполняла трюки самостоятельно. Она хотела, чтобы дети посчитали маму крутой. Изначально эту роль готовили для Тома Круза, но он отказался, и сценарий переписали под Анджелину.

«Матрица. Перезагрузка» (2003)

Кадр из фильма «Матрица. Перезагрузка»

В этой части крутые виражи предстояло делать актрисе Керри-Энн Мосс, исполнительнице роли Тринити. Создатели фильма не поскупились на съемки этой сцены: они построили отдельную полуторакилометровую дорогу на калифорнийской посадочной полосе. По словам каскадера Дебби Эванс Ливитт, эта гонка была самой опасной и долгой в ее жизни. Съемки трюка длились 3 месяца. Кроме того, каскадер снималась в минимальном количестве экипировки, потому что Тринити носила обтягивающий виниловый костюм.

«Джон Уик 3» (2019)