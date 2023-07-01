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Лучшие картины, снятые по книгам Стивена Кинга

Стивена Кинга многие называют "королем ужасов" за его мастерство в этом жанре. Однако Кинг пишет не только триллеры, а многие знакомятся с его творчеством через кино.

Лучшие картины, снятые по книгам Стивена Кинга
© Кадр из фильма "Зеленая миля"

В этом материале "Рамблера" подборка лучших кинокартин, снятых по книгам Стивена Кинга.

«Побег из Шоушенка», Фрэнк Дарабонт

Эта картина имела целых 7 номинаций на "Оскар", а сам писатель не раз заявлял, чтоэкранизация "Побега из Шоушенка" – одна из его любимых.

В сюжете история простого бухгалтера, осужденного за убийство жены и ее любовника, и добродушного заключенного, умеющего найти общий язык не только с преступниками, но и с сотрудниками тюрьмы.

«Сияние», Стэнли Кубрик

В отличие от «Побега из Шоушенка», экранизация"Сияния" не пришлась по вкусу самому Кингу, однако это не стало препятствием для того, чтобы эта картина прогремела на весь мир и оставалась актуальной до сих пор, несмотря на то, что вышла на экраны аж в 1980 году.

В сюжете мрачная и мистическая история мужчины, перевезшего в отдаленный и небольшой, но милый отель всю свою семью, желая подзаработать денег на работе смотрителя в мертвый сезон. Однако он и подумать не мог, что ждет его в этом месте.

Отдельно стоит отметить великолепную актерскую игру Джека Николсона, которая лишь добавляет ужаса во время просмотра.

Фильм не раз признавали самым лучшим хоррором за всю историю кинематографа.

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«Зеленая миля», Фрэнк Дарабонт

Пожалуй, не так просто будет найти человека, который бы посмотрел "Зеленую милю" без эмоций. Этот фильм четырежды был номинирован на "Оскар" и не раз признавался некоторыми рейтингами лучшим фильмом в истории кино.

В сюжете рассказана история необычного заключенного, обладающего сильнейшим даром исцеления. Он добр ко всем, помогает жестоким надзирателям и даже водит дружбу с мышонком, однако при этом он осужден за серьезное преступление и впереди его ждет путь к электрическому стулу.

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