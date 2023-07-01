Лучшие картины, снятые по книгам Стивена Кинга

Стивена Кинга многие называют "королем ужасов" за его мастерство в этом жанре. Однако Кинг пишет не только триллеры, а многие знакомятся с его творчеством через кино.

© Кадр из фильма "Зеленая миля"

В этом материале "Рамблера" подборка лучших кинокартин, снятых по книгам Стивена Кинга.

«Побег из Шоушенка», Фрэнк Дарабонт

Эта картина имела целых 7 номинаций на "Оскар", а сам писатель не раз заявлял, чтоэкранизация "Побега из Шоушенка" – одна из его любимых.

В сюжете история простого бухгалтера, осужденного за убийство жены и ее любовника, и добродушного заключенного, умеющего найти общий язык не только с преступниками, но и с сотрудниками тюрьмы.

«Сияние», Стэнли Кубрик

В отличие от «Побега из Шоушенка», экранизация"Сияния" не пришлась по вкусу самому Кингу, однако это не стало препятствием для того, чтобы эта картина прогремела на весь мир и оставалась актуальной до сих пор, несмотря на то, что вышла на экраны аж в 1980 году.

В сюжете мрачная и мистическая история мужчины, перевезшего в отдаленный и небольшой, но милый отель всю свою семью, желая подзаработать денег на работе смотрителя в мертвый сезон. Однако он и подумать не мог, что ждет его в этом месте.

Отдельно стоит отметить великолепную актерскую игру Джека Николсона, которая лишь добавляет ужаса во время просмотра.

Фильм не раз признавали самым лучшим хоррором за всю историю кинематографа.

«Зеленая миля», Фрэнк Дарабонт

Пожалуй, не так просто будет найти человека, который бы посмотрел "Зеленую милю" без эмоций. Этот фильм четырежды был номинирован на "Оскар" и не раз признавался некоторыми рейтингами лучшим фильмом в истории кино.