Кино с психологом: что не так с Борщовым из фильма “Афоня”

Афоня – сирота, который воспитывался одинокой тетушкой в деревне. Детства у Афони не было, нужно было помогать тете по хозяйству. После армии Борщов долгое время не возвращался в родную деревню, работал и жил в городе. В жизни у Афони не ладилось, хотя для хорошей жизни были все условия: квартира, работа по специальности, хороший коллектив, друзья. Обладая яркой внешностью и обаянием, Борщов пользовался большим успехом у женщин, но относился к ним потребительски. Работал Афоня спустя рукава, к людям относился равнодушно, не проявлял заботы, старался извлечь из общения выгоду. В обществе Борщев вел себя вызывающе, нарушал этикет и границы, ставил себя выше других.