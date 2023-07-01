Кино с психологом: что не так с Борщовым из фильма “Афоня”
Фильм "Афоня" – популярнейшая трагикомедия Георгия Данелии, выпущенная на экраны еще в 1975 году. В рубрике "Кино с психологом" "Рамблер" совместно со специалистом разберет психологические травмы и особенности главного героя этой картины – Афанасия Борщова.
Афоня – сирота, который воспитывался одинокой тетушкой в деревне. Детства у Афони не было, нужно было помогать тете по хозяйству. После армии Борщов долгое время не возвращался в родную деревню, работал и жил в городе. В жизни у Афони не ладилось, хотя для хорошей жизни были все условия: квартира, работа по специальности, хороший коллектив, друзья. Обладая яркой внешностью и обаянием, Борщов пользовался большим успехом у женщин, но относился к ним потребительски. Работал Афоня спустя рукава, к людям относился равнодушно, не проявлял заботы, старался извлечь из общения выгоду. В обществе Борщев вел себя вызывающе, нарушал этикет и границы, ставил себя выше других.
Такое поведение и отношение к жизни у главного героя связаны с непростым детством. Недостаток родительской любви, отсутствие полноценного детства заставляют привлекать к себе повышенное внимание и вести себя вызывающе. Нежелание работать и продвигаться по службе тоже родом из детства – выполнение взрослых обязанностей в детском возрасте часто приводят в будущем к безответственности, нежеланию иметь семью и работать, – таким образом Борщов компенсирует тяжесть бытовых и прочих взрослых проблем, которые свалились на его плечи в детстве.
Но жизнь дает Афоне второй шанс – через эмоциональную боль и чувство вины за свое отношение к людям и жизни в целом, у Борщова появляется возможность расставить приоритеты, поменять образ жизни и построить качественно свое будущее.
Психотерапевтов в то время не было, но у Афони все в его руках, многие блоки можно проработать самостоятельно, только это сложнее, через душевную боль и страдания, а также потребует больше времени.