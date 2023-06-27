3 легкие комедии про обольщение

Романтические комедии – отличный способ расслабиться и поднять себе настроение.

© Кадр из фильма "Сердцеед"

Подборка фильмов про обольщение, в которых все идет не по плану, но герои этому только рады, – в материале "Рамблера".

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"Любовь и прочие неприятности" (2006)

В центре сюжета – 30-летний мужчина по имени Трипп. Он умен, красив, обаятелен, имеет престижную работу и нравится женщинам. Есть одно "но": главный герой до сих пор живет со своими родителями, а последних это, мягко говоря, уже давно не радует. Однажды отчаявшиеся мать и отец решают взять дело в свои руки и обращаются к услугам привлекательной девушки, которая должна влюбить в себя Триппа и выдворить его из отчего дома лаконичным методом. Как это часто бывает в романтических комедиях, все идет не по плану хитрых родителей.

"Голая правда" (2009)

Эбби работает продюсером утреннего телешоу на популярном канале и подходит к делу со всей серьезностью. Никто и никогда не поспорит с тем, что героиня идеально справляется со своими обязанностями. Несмотря на успешную карьеру, Эбби до сих пор одинока. Девушка периодически ходит на свидания, которые проходят для нее неудачно. Однажды, по совершенно случайному стечению обстоятельств, продюсер знакомится с соседом по имени Колин – добрым, красивым врачом, который спасает ее от падения с дерева. Эбби намерена построить отношения с доктором: для этого она заручается поддержкой и советами коллеги Майка – типичного дамского угодника и обольстителя.

"Сердцеед" (2010)