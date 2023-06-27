3 мультфильма, которые напугают не хуже хоррора
Когда мы говорим о мультфильмах, то обычно имеем в виду светлые и позитивные картины. Однако некоторые творения анимации могут дать фору даже самым известным фильмам ужасов. Их рисовка жуткая, темная и завораживающая.
«Рамблер» делится подборкой пугающих мультфильмов, после которых вы, возможно, не сможете заснуть без света.
«Коралина в Стране Кошмаров» (2008 год)
История повествует о девочке Коралине, которая вместе с семьей переезжает в дом под названием Розовый дворец. Мать с отцом по горло завалены работой, а новыми друзьями героиня обзавестись еще не успела. Серость и унылость нового места жительства только расстраивают Коралину. Однажды она находит маленькую секретную дверцу, которая ведет в другой мир. Он полон чудес и веселья. Вот только вскоре оказывается, что за все чудеса нужно платить страшную цену.
Экранизация романа Нила Неймана успешно пугает зрителей обманчивой атмосферой счастья и мелкими деталями — например, пуговицами вместо глаз.
«Рождественская история» (2009 год)
Мужчина по имени Эбенезер Скрудж не только жесток по отношению к окружающим, но и очень скуп. Всю свою жизнь он посвятил исключительно тому, чтобы накопить как можно больше денег. При этом делиться своим богатством и помогать нуждающимся Скрудж напрочь отказывается. Праздничные чудеса герой тоже терпеть не может. Однако в канун Рождества к нему являются духи, которые намерены обличить пороки Эбенезера и столкнуть его с пугающей правдой.
Этот мультфильм снят по известной повести Чарльза Диккенса. Анимационные 3D-духи, которые посещают главного героя в рождественскую ночь, точно будут являться к зрителям в кошмарах. Кроме того, технология CGI делает лица анимированных актеров даже жутче, чем у монстров из знакомых нам ужастиков.
«Франкенвини» (2012 год)
У мальчика по имени Виктор погибает друг — любимый пес Спарки. Виктор не желает мириться с потерей питомца, а потому решает прибегнуть к науке, чтобы вернуть Спарки к жизни. Сначала кажется, что эксперимент прошел успешно: четвероногий друг все же воскрес. Однако возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой не только радость, но и настоящую беду.
Тим Бертон снял этот мультфильм на основе своего одноименного короткометражного фильма 80-х годов. Мрачные готические тона и черно-белая палитра «Франкенвини» порой заставляют зрителя содрогаться во время просмотра.