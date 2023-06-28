3 фильма, которые познакомят со славянской культурой

29 июня состоится премьера третьего сезона сериала "Ведьмак", в котором часто мелькают элементы славянской мифологии. Однако и в России снимают проекты, где отражен славянский колорит. Чаще всего это фэнтези.

© Кадр из фильма "Последний богатырь"

"Рамблер" делится подборкой трех российских фильмов, которые помогут проникнуться славянской культурой.

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"Последний богатырь" (2017 год)

Это второй полнометражный фильм, который снят студией «Disney» в России. По сюжету парень по имени Иван пудрит людям мозги, заставляя их верить в то, что является настоящим магом. Но однажды Ивану действительно приходится поверить в чудеса: он случайно попадает из Москвы в сказочную страну под названием Белогорье. Позже герою предстоит выяснить, что на самом деле его отец — былинный герой Илья Муромец. Теперь Иван должен спасти Белогорье от зла.

В фильме присутствует много харизматичных героев, которые вышли прямиком из славянского эпоса — скучно точно не будет.

"Скиф" (2018 год)

Действие фильма разворачивается в Тмутараканском княжестве на рубеже исторических эпох. Скифы, которые когда-то были гордыми воинами, превратились в безжалостных наемных убийц.

Ратник Лютобор встрял в ужасные междоусобные интриги, которые подвергли опасности не только его самого, но и его семью. Чтобы спасти своих жену и ребенка от беды, Лютобору нужно преодолеть опасный путь через дикие земли в компании недружелюбного скифа Куницы. Они — враги, но ради блага народов им приходится объединиться.

"Сердце Пармы" (2022 год)

Кадр из фильма "Сердце Пармы"

Это североуральское фэнтези, экранизация романа Алексея Иванова. В середине XV века русской Пармой, Пермским княжеством, правил князь Ермолай. Однако за ошибку его подданного всему княжеству приходится расплатиться кровью. В живых остается только сын Ермолая — князь Михаил. Он влюблен в пермячку Тичерть, которая оказывается ведьмой-язычницей, способной обращаться в рысь. Они заключают брак — союз христианства и язычества, который многим приходится не по нраву.