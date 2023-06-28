3 фильма, которые познакомят со славянской культурой
29 июня состоится премьера третьего сезона сериала "Ведьмак", в котором часто мелькают элементы славянской мифологии. Однако и в России снимают проекты, где отражен славянский колорит. Чаще всего это фэнтези.
"Рамблер" делится подборкой трех российских фильмов, которые помогут проникнуться славянской культурой.
"Последний богатырь" (2017 год)
Это второй полнометражный фильм, который снят студией «Disney» в России. По сюжету парень по имени Иван пудрит людям мозги, заставляя их верить в то, что является настоящим магом. Но однажды Ивану действительно приходится поверить в чудеса: он случайно попадает из Москвы в сказочную страну под названием Белогорье. Позже герою предстоит выяснить, что на самом деле его отец — былинный герой Илья Муромец. Теперь Иван должен спасти Белогорье от зла.
В фильме присутствует много харизматичных героев, которые вышли прямиком из славянского эпоса — скучно точно не будет.
"Скиф" (2018 год)
Действие фильма разворачивается в Тмутараканском княжестве на рубеже исторических эпох. Скифы, которые когда-то были гордыми воинами, превратились в безжалостных наемных убийц.
Ратник Лютобор встрял в ужасные междоусобные интриги, которые подвергли опасности не только его самого, но и его семью. Чтобы спасти своих жену и ребенка от беды, Лютобору нужно преодолеть опасный путь через дикие земли в компании недружелюбного скифа Куницы. Они — враги, но ради блага народов им приходится объединиться.
"Сердце Пармы" (2022 год)
Это североуральское фэнтези, экранизация романа Алексея Иванова. В середине XV века русской Пармой, Пермским княжеством, правил князь Ермолай. Однако за ошибку его подданного всему княжеству приходится расплатиться кровью. В живых остается только сын Ермолая — князь Михаил. Он влюблен в пермячку Тичерть, которая оказывается ведьмой-язычницей, способной обращаться в рысь. Они заключают брак — союз христианства и язычества, который многим приходится не по нраву.
Михаилу приходится выбирать между долгом перед народом и любовью к девушке другой веры.