4 советских фильма с летней атмосферой

Многие советские фильмы запомнились нам потрясающей атмосферой лета: морем, песчаными пляжами, палящим солнцем. Самое время пересмотреть любимые кинокартины.

© Кадр из фильма "Три плюс два"

"Рамблер" делится подборкой трех советских фильмов, во время просмотра которых чувствуешь себя как на южном курорте.

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«Три плюс два» (1963 год)

Три московских друга уезжают отдыхать на берег Черного моря, чтобы пожить «дикарями» вдали от столичной суеты. Однако их отдых прерывают две незнакомки, которые заявляют, что это место уже давно ими «застолблено». Герои отказываются уезжать, а потому делят полянку с лагерем на две части. Это соседство оказывается чревато спорами, остротами и любовью.

Экранизацию пьесы «Дикари» Сергея Михалкова снимали в Крыму и павильонах Рижской киностудии.

«Дамы приглашают кавалеров» (1980 год)

Кадр из фильма "Дамы приглашают кавалеров"

Работнице промтоварного магазина Анне Поздняковой уже за 30 лет, и единственное, о чем она по-настоящему мечтает, — наконец насладиться семейным счастьем. Однако ей никак не удается найти хорошего мужа. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Анна оформляет отпуск за свой счет и отправляется на южный курорт. Один из приятных сюрпризов, который случается с Анной в путешествии, — неожиданная встреча с инженером по имени Саня.

Картина снималась в Сочи, а несколько сцен – на пароходе «Адмирал Нахимов».

«Будьте моим мужем» (1981 год)

Кадр из фильма "Будь моим мужем"

Наташа приезжает в Сочи вместе с ребенком. Их отдых омрачает один неприятный нюанс: в разгар курортного сезона никто не хочет сдавать комнату матери-одиночке. Героиня не отчаивается, а вместо этого просит знакомого Виктора притвориться ее мужем. Поскольку проблема с жильем решена, теперь Наташа может задуматься о личной жизни.

Съемки фильма проходили в Сочи и поселке Лоо.

«Любовь и голуби» (1984 год)

Работник леспромхоза Василий Кузякин получает путевку на юг. Прощаясь со своей сварливой женой Надеждой, герой уезжает на черноморский курорт и встречает там Раису Захаровну — красивую городскую жительницу. Эта женщина сразу привлекает внимание Кузякина, и у них завязывается курортный роман. После сказочного отдыха на море герою приходится столкнуться с проблемой — собственной семьей.