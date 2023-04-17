$81.50-0.1790.16+0.16

5 захватывающих советских сериалов

Советский кинематограф не мог похвастаться таким разнообразием сериалов, которое есть у нас сейчас.

5 захватывающих советских сериалов
© Кадр из сериала "Тени исчезают в полдень"

Однако это не отменяет того факта, что в СССР умели снимать качественные многосерийные киноленты, которые приковывали внимание зрителей.

Подробнее о самых захватывающих советских сериалах – в материале "Рамблера".

"Тени исчезают в полдень", 1970

Кадр из сериала "Тени исчезают в полдень"

В центре сюжета – деревня Зеленый Дол и ее жители, которые переживают исторические потрясения. Сериал охватывает события от разгрома белых банд Колчака до послевоенных дней.

"Семнадцать мгновений весны", 1973

Военная драма повествует о советском разведчике, который внедрен в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Действие картины разворачивается с 12 февраля по 24 марта 1945 года.

"Место встречи изменить нельзя", 1979

После демобилизации офицер разведки Шарапов попадает на работу в отдел по борьбе с бандитизмом. Здесь ему предстоит расследовать убийство Ларисы Груздевой и другие запутанные дела.

"Шерлок Холмс и доктор Ватсон", 1979

Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

Советская экранизация произведений Артура Конон Дойла является одной из любимейших у фанатов Шерлока Холмса. Роль сыщика здесь досталась Василию Ливанову, а доктора Ватсона сыграл Виталий Соломин.

Названы лучшие советские фильмы о любви

"Гардемарины, вперед!", 1988

Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

Действие сериала разворачивается во времена дворцовых переворотов. Картина повествует о судьбе молодых курсантов навигацкой школы, которые убегают из Москвы и становятся участниками заговора против императрицы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий