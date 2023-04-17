5 захватывающих советских сериалов
Советский кинематограф не мог похвастаться таким разнообразием сериалов, которое есть у нас сейчас.
Однако это не отменяет того факта, что в СССР умели снимать качественные многосерийные киноленты, которые приковывали внимание зрителей.
Подробнее о самых захватывающих советских сериалах – в материале "Рамблера".
"Тени исчезают в полдень", 1970
В центре сюжета – деревня Зеленый Дол и ее жители, которые переживают исторические потрясения. Сериал охватывает события от разгрома белых банд Колчака до послевоенных дней.
"Семнадцать мгновений весны", 1973
Военная драма повествует о советском разведчике, который внедрен в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Действие картины разворачивается с 12 февраля по 24 марта 1945 года.
"Место встречи изменить нельзя", 1979
После демобилизации офицер разведки Шарапов попадает на работу в отдел по борьбе с бандитизмом. Здесь ему предстоит расследовать убийство Ларисы Груздевой и другие запутанные дела.
"Шерлок Холмс и доктор Ватсон", 1979
Советская экранизация произведений Артура Конон Дойла является одной из любимейших у фанатов Шерлока Холмса. Роль сыщика здесь досталась Василию Ливанову, а доктора Ватсона сыграл Виталий Соломин.
"Гардемарины, вперед!", 1988
Действие сериала разворачивается во времена дворцовых переворотов. Картина повествует о судьбе молодых курсантов навигацкой школы, которые убегают из Москвы и становятся участниками заговора против императрицы.