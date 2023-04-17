5 захватывающих советских сериалов

Советский кинематограф не мог похвастаться таким разнообразием сериалов, которое есть у нас сейчас.

© Кадр из сериала "Тени исчезают в полдень"

Однако это не отменяет того факта, что в СССР умели снимать качественные многосерийные киноленты, которые приковывали внимание зрителей.

Подробнее о самых захватывающих советских сериалах – в материале "Рамблера".

"Тени исчезают в полдень", 1970

Кадр из сериала "Тени исчезают в полдень"

В центре сюжета – деревня Зеленый Дол и ее жители, которые переживают исторические потрясения. Сериал охватывает события от разгрома белых банд Колчака до послевоенных дней.

"Семнадцать мгновений весны", 1973

Военная драма повествует о советском разведчике, который внедрен в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Действие картины разворачивается с 12 февраля по 24 марта 1945 года.

"Место встречи изменить нельзя", 1979

После демобилизации офицер разведки Шарапов попадает на работу в отдел по борьбе с бандитизмом. Здесь ему предстоит расследовать убийство Ларисы Груздевой и другие запутанные дела.

"Шерлок Холмс и доктор Ватсон", 1979

Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

Советская экранизация произведений Артура Конон Дойла является одной из любимейших у фанатов Шерлока Холмса. Роль сыщика здесь досталась Василию Ливанову, а доктора Ватсона сыграл Виталий Соломин.

"Гардемарины, вперед!", 1988

Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"