5 захватывающих фильмов о нездоровой любви

Едва ли кому-то хочется ввязываться в нездоровые отношения в реальной жизни. Однако наблюдать за такими парами на экране может быть крайне интересно.

© Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Неудивительно, что режиссеры довольно часто обращаются к теме нездоровой любви.

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Подробнее о лучших фильмах в этом жанре – в материале "Рамблера".

"Последнее танго в Париже", 1972

Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Действие эротической драмы разворачивается в Париже в конце 1960-х. 45-летний американец оказывается в пучине депрессии после смерти жены. Но внезапно в его жизнь врывается молодая француженка – странная и эксцентричная. Девушка моментально очаровывает взрослого мужчину, еще не догадываясь, куда их приведет эта страсть.

"В постели с врагом", 1991

На первый взгляд пара Лоры и Мартина кажется абсолютно счастливой. И никто не догадывается, что на самом деле Лора регулярно страдает от агрессивных приступов ревности своего мужа. Отчаянная девушка решает пойти на рискованный шаг и сымитировать собственную гибель, чтобы раз и навсегда избавиться от мужа. Лоре удается сделать это: она начинает новую жизнь и даже встречает нового возлюбленного, но прошлое продолжает преследовать ее по пятам.

"Горькая луна, 1992

Оскар и Мими познакомились утром в парижском автобусе. Отношения героев развивались крайне стремительно романтично, но постепенно одержимость друг другом переросла в безразличие, а безразличие в саморазрушение. Их любовь не приносит ничего кроме боли, но отказаться друг от друга они уже не готовы.

"Рассекая волны", 1996

Кадр из фильма "Рассекая волны"

Юная Бесс выходит замуж за Яна, несмотря на то, что родственники не одобряют этот брак. Бесс молит бога о том, чтобы ее возлюбленный всегда был с ней. Но однажды в судьбу молодожен вмешивается трагедия: после несчастного случая на буровой установке Ян возвращается к жене искалеченным.

"Вики Кристина Барселона", 2008