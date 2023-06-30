5 захватывающих фильмов о нездоровой любви
Едва ли кому-то хочется ввязываться в нездоровые отношения в реальной жизни. Однако наблюдать за такими парами на экране может быть крайне интересно.
Неудивительно, что режиссеры довольно часто обращаются к теме нездоровой любви.
Подробнее о лучших фильмах в этом жанре – в материале "Рамблера".
"Последнее танго в Париже", 1972
Действие эротической драмы разворачивается в Париже в конце 1960-х. 45-летний американец оказывается в пучине депрессии после смерти жены. Но внезапно в его жизнь врывается молодая француженка – странная и эксцентричная. Девушка моментально очаровывает взрослого мужчину, еще не догадываясь, куда их приведет эта страсть.
"В постели с врагом", 1991
На первый взгляд пара Лоры и Мартина кажется абсолютно счастливой. И никто не догадывается, что на самом деле Лора регулярно страдает от агрессивных приступов ревности своего мужа. Отчаянная девушка решает пойти на рискованный шаг и сымитировать собственную гибель, чтобы раз и навсегда избавиться от мужа. Лоре удается сделать это: она начинает новую жизнь и даже встречает нового возлюбленного, но прошлое продолжает преследовать ее по пятам.
"Горькая луна, 1992
Оскар и Мими познакомились утром в парижском автобусе. Отношения героев развивались крайне стремительно романтично, но постепенно одержимость друг другом переросла в безразличие, а безразличие в саморазрушение. Их любовь не приносит ничего кроме боли, но отказаться друг от друга они уже не готовы.
"Рассекая волны", 1996
Юная Бесс выходит замуж за Яна, несмотря на то, что родственники не одобряют этот брак. Бесс молит бога о том, чтобы ее возлюбленный всегда был с ней. Но однажды в судьбу молодожен вмешивается трагедия: после несчастного случая на буровой установке Ян возвращается к жене искалеченным.
"Вики Кристина Барселона", 2008
В центре сюжета – две молодые американки Вики и Кристина, которые приезжают отдохнуть в Барселону. Девушки знакомятся с привлекательным художником Антонио, который не может определиться, кто ему больше по душе. Любовный треугольник становится еще более запутанным, когда на сцену выходит бывшая жена Антонио, которая все еще питает к нему чувства.