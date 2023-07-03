Кино недели: "Гипнотик" с Беном Аффлеком в главной роли

На этой неделе, 6 июля, в российский прокат выходит фильм от режиссера "Убить Билла: Кровавое дело целиком" и "Город грехов" Роберта Родригеса — "Гипнотик". Главную роль в боевике сыграл актер Бен Аффлек.

© Кадр из фильма "Гипнотик"

Рассказываем подробнее, что это за картина и почему стоит обратить на нее внимание, в материале "Рамблера".

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Сюжет

В центре сюжета — детектив Дэнни Рурк, который не может никак оправиться от пропажи дочери. Трагическое событие разрушило семью главного персонажа и теперь цель его жизни — найти своего ребенка. Параллельно с этим детектив расследует серию ограблений, которые кажутся фантастическими. Дэнни Рурк становится свидетелем, как во время ограбления преступники используют сильнейший гипноз, к которому он оказывается невосприимчивым.

Внезапно также оказывается, что происходящее взаимосвязано с пропажей дочери детектива. Преступник-манипулятор оставляет в ограбленном сейфе банка зацепку, которая должна вывести Рурка на следы похитителей. За помощью детектив обращается к экстрасенсу Диане Круз.

Кадр из фильма "Гипнотик"

Актерский состав

Как мы уже сказали, исполнителем главной роли, детектива Дэнни Рурка, стал актер Бен Аффлек, сыгравший ранее в громких фильмах "Исчезнувшая", "Умница Уилл Хантинг" и многих других.

К актерскому составу вместе с голливудской звездой также присоединились:

Сценарий

В качестве сценаристов картины выступили Макс Боренштейн, написавший сценарий к фильмам "Годзилла", "Конг: Остров черепа", "Годзилла против Конга", и сам Роберт Родригес. По словам режиссера, первоначальный сценарий "Гипнотика" появился еще в 2002 году. Эту работу Родригес считает одной из своих самых любимых.

Хронометраж